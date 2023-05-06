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Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46747
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 06.05.23 - 10:26
8 мая в парке Победы будет организована инсталляция "Имена, опаленные войной". 9 мая там же начнется полумарафон, а после по традиции к Вечному огню автоколонна привезет ветеранов. В парке будут петь, танцевать и угощать солдатской кашей.
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Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:14
Цитата:
Это как собственно?
А память, поминки советским солдатам?
Три стопки на работе?
Странный ты..
Это что у вас там, очередной день Валентина что ли?
[Исправлено: 111, 09.05.2023 - 00:16]
Эл-починно:
И с ребятами на работе, завтра отметим.
И с ребятами на работе, завтра отметим.
Это как собственно?
А память, поминки советским солдатам?
Три стопки на работе?
Странный ты..
Это что у вас там, очередной день Валентина что ли?
[Исправлено: 111, 09.05.2023 - 00:16]
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:31
Цитата:
для непонятливых, поясню. Наливаешь по стопочке и выпиваешь, за победу!
111:
Это как собственно?
Это как собственно?
для непонятливых, поясню. Наливаешь по стопочке и выпиваешь, за победу!
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:34
Цитата:
Хм..
Мне в голову никак не заходит.
Как, как можно не ходить на кладбище и там помянуть их, прочитать молитвы, пожелать всего всего, их семьям, поблагодарить за все?
Это так тяжело для немцев?
Эл-починно:
Наливаешь по стопочке и выпиваешь, за победу!
Наливаешь по стопочке и выпиваешь, за победу!
Хм..
Мне в голову никак не заходит.
Как, как можно не ходить на кладбище и там помянуть их, прочитать молитвы, пожелать всего всего, их семьям, поблагодарить за все?
Это так тяжело для немцев?
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:36
Цитата:
Просто побухать, на работе, и сказать что за Победу, ну это не есть память.
Память не смешивают с работой, еще с чем то.
Память о погибших она отдельно стоит.
Ты либо помнишь, чтишь, либо нет.
И совмещать Память и поминки с работой, еще с чем либо, у нас не принято..
Эл-починно:
Наливаешь по стопочке и
Наливаешь по стопочке и
Просто побухать, на работе, и сказать что за Победу, ну это не есть память.
Память не смешивают с работой, еще с чем то.
Память о погибших она отдельно стоит.
Ты либо помнишь, чтишь, либо нет.
И совмещать Память и поминки с работой, еще с чем либо, у нас не принято..
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 172
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:37
Комментарий проходит проверку.
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:47
Цитата:
Ты каждый раз поминаешь, только на кладбище, за столом никогда.? Верить в бога или Аллаха, тоже только в церковь или мечеть ходишь? Странный ты какой то
111:
Мне в голову никак не заходит. Как, как можно не ходить на кладбище
Мне в голову никак не заходит. Как, как можно не ходить на кладбище
Ты каждый раз поминаешь, только на кладбище, за столом никогда.? Верить в бога или Аллаха, тоже только в церковь или мечеть ходишь? Странный ты какой то
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:54
Цитата:
За столом?
Да, но только после поминок на могиле усопшего, либо поздравления живого.
Но просто так совмещать Память и работу, ну немного цинично..
Может у вас немцев советские Герои не стоят того, чтобы прийти к ним, выслушать, или прийти к усопшим помянуть.
Ну для меня ваши законы это некая дикость.
Даже Варвары чтили своих Героев и приходили к ним, заряжаясь их духами, энергией..
Эл-починно:
за столом никогда.?
за столом никогда.?
За столом?
Да, но только после поминок на могиле усопшего, либо поздравления живого.
Но просто так совмещать Память и работу, ну немного цинично..
Может у вас немцев советские Герои не стоят того, чтобы прийти к ним, выслушать, или прийти к усопшим помянуть.
Ну для меня ваши законы это некая дикость.
Даже Варвары чтили своих Героев и приходили к ним, заряжаясь их духами, энергией..
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:55
Цитата:
Не по бухать, а принять на грудь. В почтение и память. Тебе не понять. Когда у нас на производстве праздники различные проходили, как 23 февраля, 8- марта и день победы. Ты просто отруби воровал, поэтому тебе это не в тему.Цитата:
Цитата:
А никто и не смешивает, тебе не понять. Просо отмечают.
Цитата:
Ну хотя это к теме не относится, ещё как принято, во всяком случае было. Когда отруби воруешь, многое пропускаешь из жизни.
111:
Просто побухать, на работе, и сказать что за Победу, ну это не есть память.
Просто побухать, на работе, и сказать что за Победу, ну это не есть память.
Не по бухать, а принять на грудь. В почтение и память. Тебе не понять. Когда у нас на производстве праздники различные проходили, как 23 февраля, 8- марта и день победы. Ты просто отруби воровал, поэтому тебе это не в тему.Цитата:
111:
Память не смешивают с работой, еще с чем то.
Память не смешивают с работой, еще с чем то.
Цитата:
111:
Память не смешивают с работой, еще с чем то.
Память не смешивают с работой, еще с чем то.
А никто и не смешивает, тебе не понять. Просо отмечают.
Цитата:
111:
И совмещать Память и поминки с работой, еще с чем либо, у нас не принято..
И совмещать Память и поминки с работой, еще с чем либо, у нас не принято..
Ну хотя это к теме не относится, ещё как принято, во всяком случае было. Когда отруби воруешь, многое пропускаешь из жизни.
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 00:58
Цитата:
Это грех.
Делать работу, и поминать попутно.
Грех очень плохой.
Это у нас не прощается.
Да, не знаешь ты живя в Германии, наших законов жизни..
Эл-починно:
Не по бухать, а принять на грудь. В
Не по бухать, а принять на грудь. В
Это грех.
Делать работу, и поминать попутно.
Грех очень плохой.
Это у нас не прощается.
Да, не знаешь ты живя в Германии, наших законов жизни..
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 01:01
Цитата:
Это походу ты, живя в Костанае, не знаешь законов жизни...?
111:
Да, не знаешь ты живя в Германии, наших законов жизни..
Да, не знаешь ты живя в Германии, наших законов жизни..
Это походу ты, живя в Костанае, не знаешь законов жизни...?
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 01:01
Цитата:
Начинается, переход на личку.. Значит нет все таки аргументов..
Эл-починно: Ты просто отруби воровал
Начинается, переход на личку.. Значит нет все таки аргументов..
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 01:03
Цитата:
Ваших нет.
Потому и спросил.
Но тебе важнее Памяти отруби..
И то, как ты попутно, как бы между прочим помянешь советского солдата.
Три в одном..
Да, мне этого не понять..
Эл-починно:
Это походу ты, живя в Костанае, не знаешь законов жизни
Это походу ты, живя в Костанае, не знаешь законов жизни
Ваших нет.
Потому и спросил.
Но тебе важнее Памяти отруби..
И то, как ты попутно, как бы между прочим помянешь советского солдата.
Три в одном..
Да, мне этого не понять..
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.23 - 01:07
Цитата:
Я не удивлён.
111:
Да, мне этого не понять..
Да, мне этого не понять..
Я не удивлён.
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