Отправлено: - 00:55

111:

Просто побухать, на работе, и сказать что за Победу, ну это не есть память.

111:

Память не смешивают с работой, еще с чем то.

111:

Память не смешивают с работой, еще с чем то.

111:

И совмещать Память и поминки с работой, еще с чем либо, у нас не принято..

Цитата:Не по бухать, а принять на грудь. В почтение и память. Тебе не понять. Когда у нас на производстве праздники различные проходили, как 23 февраля, 8- марта и день победы. Ты просто отруби воровал, поэтому тебе это не в тему.Цитата:Цитата:А никто и не смешивает, тебе не понять. Просо отмечают.Цитата:Ну хотя это к теме не относится, ещё как принято, во всяком случае было. Когда отруби воруешь, многое пропускаешь из жизни.