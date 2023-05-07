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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 351 из 351«1...349350351
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4195
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 10:28
#5251
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Цитата:
Сыкымы:
В наше время таких не было...


Виталий то молодой, вы видимо аксакал (пожилой человек в почтенном возрасте)
8-) .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 11:01
#5252
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Цитата:
Kairat stayer:
Я не молодой. Взрослый. Просто люблю хулиганить на форуме
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 11:04
#5253
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Цитата:
Сыкымы:

Ом. Обработка металов. Готовили для нашего дизельного завода. Потом он умер и мы стали не нужны! А так яб щас был бы инженером как янг. А возможно уже директором дизельного. Кто знает, кто знает)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 11:16
#5254
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Цитата:
Сыкымы:
А так среди моих колег кого только нет. И инженеры, комерсы, зэки. Есть и с тремя высшими . Кого только жизнь сюда не занесло .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4195
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 12:00
#5255
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Цитата:
Vit:
Kairat stayer: Я не молодой. Взрослый. Просто люблю хулиганить на форуме


По крайней мере, судя по высказыванию Сыкымы, что в его время таких отделении не было. Предполагаю, он в другой эпохе ранее родился и проживал. Получается, более ранней, тогда он, в настоящее время является аксакалом. Выше опять же предположил, что он в почтенном возрасте. Как бы мне самому не запутаться, как некоторые.

Всё таки,меня терзают смутные сомнения, является ли он почтенным человеком в реалиях, в этом бренном мире? В почтенном возрасте, не все грамотеи бывают почтенными гражданами.

Вроде не запутался и все мысли изложил правильно, надеюсь все поймут от младенца до людей почтенного возраста.

На счёт прожитых лет, мне 56, тебе если не ошибаюсь под 50. Предполагаю, что для человека который в почтенном возрасте мы молодые и юные :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2023 - 12:02]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 12:35
#5256
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Цитата:
Kairat stayer:
Не хочу 50 . Хочу что б всегда было 18 . Матерю тех кто мне говорит дядя Виталя. Я ещё не дядя) мне всего то 45) :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:10
#5257
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Не пойму. Куда все пропали? На дачах что ли китайские огурцы сажают?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:25
#5258
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Цитата:
Vit:
На дачах что ли китайские огурцы сажают?

Ага и их тоже.





Два дня пропадал на даче. Работал и любовался цветением. Майский день год кормит!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:34
#5259
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Красиво. Молодец. Всё аккуратно. Когда уже позовешь всех форумчан на шашлык?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:42
#5260
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Цитата:
Vit:
Когда уже позовешь всех форумчан на шашлык?

Честно. Да никогда. :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:48
#5261
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Цитата:
yudjin:
Не когда не говори не когда) шашлык мариную Я. Добринцоф организует алко.Саб нас привозит и отвозит. Марик по ушам ездит. Алиса и Таноми украшают наш вечер. Я думаю вечер не будет скучным))

[Исправлено: Vit, 08.05.2023 - 09:50]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 21:13
#5262
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Афигеть. Девченки 150 стоят до утра! Ваще обнаглели. Просто на час меня мало. А 150 дорого)))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 22:05
#5263
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Цитата:
Vit:
Афигеть. Девченки 150 стоят до утра! Ваще обнаглели.




Так дешевле обойдется. :lol:

[Исправлено: Козлов я, 08.05.2023 - 22:08]
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
121
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 22:17
#5264
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