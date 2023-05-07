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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 10:28
Цитата:
Виталий то молодой, вы видимо аксакал (пожилой человек в почтенном возрасте)
.
Сыкымы:
В наше время таких не было...
В наше время таких не было...
Виталий то молодой, вы видимо аксакал (пожилой человек в почтенном возрасте)
.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 11:01
Цитата:
Kairat stayer:Я не молодой. Взрослый. Просто люблю хулиганить на форуме
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 11:04
Цитата:
Ом. Обработка металов. Готовили для нашего дизельного завода. Потом он умер и мы стали не нужны! А так яб щас был бы инженером как янг. А возможно уже директором дизельного. Кто знает, кто знает)))
Сыкымы:
Ом. Обработка металов. Готовили для нашего дизельного завода. Потом он умер и мы стали не нужны! А так яб щас был бы инженером как янг. А возможно уже директором дизельного. Кто знает, кто знает)))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 11:16
Цитата:
Сыкымы:А так среди моих колег кого только нет. И инженеры, комерсы, зэки. Есть и с тремя высшими . Кого только жизнь сюда не занесло .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 12:00
Цитата:
По крайней мере, судя по высказыванию Сыкымы, что в его время таких отделении не было. Предполагаю, он в другой эпохе ранее родился и проживал. Получается, более ранней, тогда он, в настоящее время является аксакалом. Выше опять же предположил, что он в почтенном возрасте. Как бы мне самому не запутаться, как некоторые.
Всё таки,меня терзают смутные сомнения, является ли он почтенным человеком в реалиях, в этом бренном мире? В почтенном возрасте, не все грамотеи бывают почтенными гражданами.
Вроде не запутался и все мысли изложил правильно, надеюсь все поймут от младенца до людей почтенного возраста.
На счёт прожитых лет, мне 56, тебе если не ошибаюсь под 50. Предполагаю, что для человека который в почтенном возрасте мы молодые и юные .
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2023 - 12:02]
Vit:
Kairat stayer: Я не молодой. Взрослый. Просто люблю хулиганить на форуме
Kairat stayer: Я не молодой. Взрослый. Просто люблю хулиганить на форуме
По крайней мере, судя по высказыванию Сыкымы, что в его время таких отделении не было. Предполагаю, он в другой эпохе ранее родился и проживал. Получается, более ранней, тогда он, в настоящее время является аксакалом. Выше опять же предположил, что он в почтенном возрасте. Как бы мне самому не запутаться, как некоторые.
Всё таки,меня терзают смутные сомнения, является ли он почтенным человеком в реалиях, в этом бренном мире? В почтенном возрасте, не все грамотеи бывают почтенными гражданами.
Вроде не запутался и все мысли изложил правильно, надеюсь все поймут от младенца до людей почтенного возраста.
На счёт прожитых лет, мне 56, тебе если не ошибаюсь под 50. Предполагаю, что для человека который в почтенном возрасте мы молодые и юные .
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2023 - 12:02]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 12:35
Цитата:
Kairat stayer:Не хочу 50 . Хочу что б всегда было 18 . Матерю тех кто мне говорит дядя Виталя. Я ещё не дядя) мне всего то 45)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:10
Не пойму. Куда все пропали? На дачах что ли китайские огурцы сажают?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:25
Цитата:
Ага и их тоже.
Два дня пропадал на даче. Работал и любовался цветением. Майский день год кормит!
Vit:
На дачах что ли китайские огурцы сажают?
На дачах что ли китайские огурцы сажают?
Ага и их тоже.
Два дня пропадал на даче. Работал и любовался цветением. Майский день год кормит!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:34
Красиво. Молодец. Всё аккуратно. Когда уже позовешь всех форумчан на шашлык?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:42
Цитата:
Честно. Да никогда.
Vit:
Когда уже позовешь всех форумчан на шашлык?
Когда уже позовешь всех форумчан на шашлык?
Честно. Да никогда.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 10:48
Цитата:
[Исправлено: Vit, 08.05.2023 - 09:50]
yudjin:Не когда не говори не когда) шашлык мариную Я. Добринцоф организует алко.Саб нас привозит и отвозит. Марик по ушам ездит. Алиса и Таноми украшают наш вечер. Я думаю вечер не будет скучным))
[Исправлено: Vit, 08.05.2023 - 09:50]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 21:13
Афигеть. Девченки 150 стоят до утра! Ваще обнаглели. Просто на час меня мало. А 150 дорого)))
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 22:05
Цитата:
Так дешевле обойдется.
[Исправлено: Козлов я, 08.05.2023 - 22:08]
Vit:
Афигеть. Девченки 150 стоят до утра! Ваще обнаглели.
Афигеть. Девченки 150 стоят до утра! Ваще обнаглели.
Так дешевле обойдется.
[Исправлено: Козлов я, 08.05.2023 - 22:08]
Б
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.05.23 - 22:17
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