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Змея Подколодная:

Об этом заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай Стало известно, что 8-9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, где планирует посетить военный парад,

Цитата:Ну так военный и экономический союзник, Казахстан.А что вы хотели?Хоть и признал Россию агрессором и не признает никогда ни крым мрым, ни то, что Путин хочет завоевать..