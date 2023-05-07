Отправлено: - 12:00

Vit:

Kairat stayer: Я не молодой. Взрослый. Просто люблю хулиганить на форуме

[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2023 - 12:02]

Цитата:По крайней мере, судя по высказыванию Сыкымы, что в его время таких отделении не было. Предполагаю, он в другой эпохе ранее родился и проживал. Получается, более ранней, тогда он, в настоящее время является аксакалом. Выше опять же предположил, что он в почтенном возрасте. Как бы мне самому не запутаться, как некоторые.Всё таки,меня терзают смутные сомнения, является ли он почтенным человеком в реалиях, в этом бренном мире? В почтенном возрасте, не все грамотеи бывают почтенными гражданами.Вроде не запутался и все мысли изложил правильно, надеюсь все поймут от младенца до людей почтенного возраста.На счёт прожитых лет, мне 56, тебе если не ошибаюсь под 50. Предполагаю, что для человека который в почтенном возрасте мы молодые и юные