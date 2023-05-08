Змея Подколодная: А в комментах у многих пукан разрывает)))
Ничего не понял. Это что мы все в едином строю должны думать так как наше правительство во главе с президентом. У нас к сожалению или к счастью не Россия, за своё мнение в тюрьму не сажают и даже штрафа не предусмотрено
Змея Подколодная: Когда последняя дорожка была лишней))))
А то что президент Украины хочет максимально дистанцироваться от страны. которая бомбит его страну, убивает его граждан, неважно военные или гражданские, думаю это понятно любому, даже ребёнку. И напомню, что День Победы над гитлеровской Германией во всём мире, кроме бывшего СССР, празднуется 8 мая, чисто по формальным причинам. Так как именно в 8 мая фельдмаршалом Кейтелем был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Просто немецкий корпус в Чехии не подчинился приказу и поэтому Советские войска потратили ещё день на разгром корпуса и освобождение Праги
yudjin: Вин хоче то, шо ему кажут его заморские паны - хозяева.
Как то у вас очень сильно Соловьёвские нотки прорезались. Не телевизионного, а когда он ведёт свою радиопередачу и любуются сам собой. Там он тоже может и украинскую мову ввернуть, ну а про заморских хозяев, через слово
Между прочим, так для анализа. До вторжения России в Украину, рейтинг Зеленского стабильно падал, после начал также стабильно расти. Выходит он для украинского народа что то доказал. А что думают о нём и как его называют форумчане из далёкого Костаная ему далеко наплевать
Змея Подколодная: Об этом заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай Стало известно, что 8-9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, где планирует посетить военный парад,
Ну так военный и экономический союзник, Казахстан. А что вы хотели? Хоть и признал Россию агрессором и не признает никогда ни крым мрым, ни то, что Путин хочет завоевать..
Тут можно много дискутировать. Скорее всего это новая какая то точка зрения. Нам преподавали именно так. Во всяком случае это чисто формальное решение.Вообще , если судить с такой точки зрения, какого числа тогда должен праздновать Китай, а он тоже принимал участие во второй мировой. Хотя до конца второй мировой, конечно же далеко.И как же быть тогда с 1955 годом, когда официально была закончена война с Германией?
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