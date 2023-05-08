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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 842 из 842«1...840841842
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 17:56
#12616
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Цитата:
Змея Подколодная:
А в комментах у многих пукан разрывает)))

Ничего не понял. Это что мы все в едином строю должны думать так как наше правительство во главе с президентом. У нас к сожалению или к счастью не Россия, за своё мнение в тюрьму не сажают и даже штрафа не предусмотрено
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 18:05
#12617
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Цитата:
Змея Подколодная:
Когда последняя дорожка была лишней))))

А то что президент Украины хочет максимально дистанцироваться от страны. которая бомбит его страну, убивает его граждан, неважно военные или гражданские, думаю это понятно любому, даже ребёнку. И напомню, что День Победы над гитлеровской Германией во всём мире, кроме бывшего СССР, празднуется 8 мая, чисто по формальным причинам. Так как именно в 8 мая фельдмаршалом Кейтелем был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Просто немецкий корпус в Чехии не подчинился приказу и поэтому Советские войска потратили ещё день на разгром корпуса и освобождение Праги
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 18:18
#12618
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Хотел бы ещё отметить , что вульгарность ещё никого не украшал ни мужчину, ни женщину, особенно в публичном пространстве.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9144
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 18:33
#12619
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Цитата:
saba:
хочет максимально дистанцироваться от страны.

Вин хоче то, шо ему кажут его заморские паны - хозяева.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 18:42
#12620
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Цитата:
yudjin:
Вин хоче то, шо ему кажут его заморские паны - хозяева.

Как то у вас очень сильно Соловьёвские нотки прорезались. Не телевизионного, а когда он ведёт свою радиопередачу и любуются сам собой. Там он тоже может и украинскую мову ввернуть, ну а про заморских хозяев, через слово
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 18:46
#12621
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Между прочим, так для анализа. До вторжения России в Украину, рейтинг Зеленского стабильно падал, после начал также стабильно расти. Выходит он для украинского народа что то доказал. А что думают о нём и как его называют форумчане из далёкого Костаная ему далеко наплевать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25386
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 18:52
#12622
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Цитата:
Змея Подколодная:
Об этом заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай Стало известно, что 8-9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, где планирует посетить военный парад,

Ну так военный и экономический союзник, Казахстан.
А что вы хотели?
Хоть и признал Россию агрессором и не признает никогда ни крым мрым, ни то, что Путин хочет завоевать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7585
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 20:13
#12623
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Цитата:
saba:
И напомню, что День Победы над гитлеровской Германией во всём мире, кроме бывшего СССР, празднуется 8 мая, чисто по формальным причинам.

---Историку ---***Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени).***Цитата:
saba:
Просто немецкий корпус в Чехии не подчинился приказу и поэтому Советские войска потратили ещё день на разгром корпуса и освобождение Праги

---А это , вообще , не причем .
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3114
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 20:23
#12624
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Цитата:
Гога:

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3114
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 20:27
#12625
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Цитата:
Козлов я:

Гога, не воспринимай лично, это вообщем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 20:35
#12626
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Цитата:
Гога:
(9 мая в 01:01 по московскому времени).

Тут можно много дискутировать. Скорее всего это новая какая то точка зрения. Нам преподавали именно так. Во всяком случае это чисто формальное решение.Вообще , если судить с такой точки зрения, какого числа тогда должен праздновать Китай, а он тоже принимал участие во второй мировой. Хотя до конца второй мировой, конечно же далеко.И как же быть тогда с 1955 годом, когда официально была закончена война с Германией?
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 20:35
#12627
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Цитата:
Змея Подколодная:
Псевдопатриоты лихорадочно застучали по клавиатуре)))

Добавлю к сему
Цитата:
Казахстанцы спасли Ленинград от второго кольца блокады - военный историк

Жесть.
Откуда они появляются, эти историки?
Может таки не историки, а истерики?
:lol:
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 20:49
#12628
Комментарий удален модератором.
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 21:46
#12629
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Завтра:

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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.05.23 - 22:06
#12630
Комментарий удален модератором.
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