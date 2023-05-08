Re: Сотрудника полиции задержали за распространение наркотиков в...

Отправлено: - 18:10

Уже по республиканским каналам прошло и фамилию назвали и должность , а у нас всё не разглашается. Там не просто сотрудник полиции, а человек. который должен бороться с наркопреступностью, причём в большом чине. По моему 1 кг мефедрона, сколько то там гашиша, ну и ещё по мелочи. А это особо крупный размер.