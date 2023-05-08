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≡ Сотрудника полиции задержали за распространение наркотиков в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46747
Сотрудника полиции задержали за распространение наркотиков в Костанае
Отправлено: 08.05.23 - 18:10
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Сотрудника полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков, задержали 5 мая в областном центре во время совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2005
Re: Сотрудника полиции задержали за распространение наркотиков в...
Отправлено: 08.05.23 - 18:10
#1
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Уже по республиканским каналам прошло и фамилию назвали и должность , а у нас всё не разглашается. Там не просто сотрудник полиции, а человек. который должен бороться с наркопреступностью, причём в большом чине. По моему 1 кг мефедрона, сколько то там гашиша, ну и ещё по мелочи. А это особо крупный размер.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9144
Re: Сотрудника полиции задержали за распространение наркотиков в...
Отправлено: 08.05.23 - 18:27
#2
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Никогда такого не было и вот опять!
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
273
Сотрудника полиции задержали за распространение наркотиков в Костанае
Отправлено: 08.05.23 - 18:39
#3
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«6 мая сотрудниками ДКНБ по г. Костанаю задержан заместитель начальника отдела УПН по Костанайской области А. Амзе за сбыт и распространение синтетического наркотика мефедрон. При задержании в его личном автомобиле находится 1 кг мефедрона, гашиша и Т1 млн», — говорится в скриншоте, который привел в своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков. Согласно приведенной информации, Амзе находится в изоляторе временного содержания.
в новостях mail.ru уже все написано...

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 08.05.2023 - 18:40]
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