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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46746
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 14:23
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Сегодня, подойдя к водомату "Живая Вода", я был приятно удивлен увидев наклейку: «Купи воду через QR-код». Мне удобно и приятно: больше не нужно разменивать мелочь. Но всё же есть определенная тревожность. Меня беспокоит один вопрос: цифровизация всех сфер жизни. Что это: удобство или удавка на шее?
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JereK
* JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1543
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 08.05.23 - 14:31
#15
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Цитата:
Сыкымы:
как вода в водамате может быть хуже чем в водопроводе?


Так если фильтры давно не меняли, в них полно водорослей и всякой живности, эта вода определенно хуже, чем в водопроводе. Особенно, если сливают не регулярно, и бывает застой, то фильтр может еще поддать "жару" в виде накопленных солей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9142
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 08.05.23 - 14:31
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Сал..ва, а я смотрю ты после КГУ сразу в подвале диспетчером устроилась. Что даже элементарной грамотности, ставить знаки препинания не научили?

[Исправлено: yudjin, 08.05.2023 - 14:49]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25381
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 08.05.23 - 14:55
#17
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Цитата:
JereK:
то фильтр может еще поддать "жару" в виде накопленных солей

С камнями в почках не стоит путать.
Открой фильтр, который отслужил свое и внимательно посмотри.
Ну правда, если через лет 40 посмотреть, то наверно видны будут отложения, как собственно и в водопроводных еще с советского времени трубах, наросты такие.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1181
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 08.05.23 - 15:07
#18
Комментарий проходит проверку.
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JereK
* JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1543
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 08.05.23 - 15:30
#19
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Цитата:
111:
С камнями в почках не стоит путать.


Что, прости?

Цитата:
111:
Открой фильтр, который отслужил свое и внимательно посмотри.


Ну так открой и посмотри. Рыжий цвет накопившейся в нем грязи придают различные соединения железа, в основном это в разной степени гидратированные оксиды. Помимо этого там хватает и слаборастворимых солей кальция. Ну и слизистость этой грязи придают активно плодящиеся там водоросли и бактерии. А ты о чем говоришь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25381
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 08.05.23 - 15:35
#20
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Цитата:
JereK:
Рыжий цвет

Цвет и немного отложений.
Которые что?
Если их много, просто закупорят что?
Правильно, фильтр.
С которого вода не будет бежать, а будет просто капать.
С какого фига кто то будет пользоваться таким?
Там сразу в СЭЗ или куда там, заявление прикладывают.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25381
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 08.05.23 - 15:40
#21
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У меня есть один суперзабитый фильтр сейчас, где капает вода, но она не соленая, нормальная вроде.
В Рудном где жил, уде не меняем, надо как то посмотреть что там, Аквафор, надо только их ломать..
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