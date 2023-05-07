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"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
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