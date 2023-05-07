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≡ "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46746
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 07.05.23 - 22:42
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Сотрудники ДК "Мирас" приезжали во дворы ветеранов и пели для них песни военных лет. Корреспондент "НГ" наблюдал за тем, как во дворе дома №36 Б по пр. Кобыланды Батыра поздравляли ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Дмитрия Петровича НАПРИЕНКО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 10:53
#15
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Цитата:
yudjin:
Ни флажочка, ни транспарантика, ни цветочка!

Не нужно прикрываться тряпками и цветочками.
Если в тебе это есть, почти память Героев на кладбищах, покрась их могилы, помяни их, и тд..
А вот бесполезные понты зачем?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 10:57
#16
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:00
#17
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:01
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:05
#19
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9141
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:06
#20
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Модераторы, как много надо жать на ! знак ?
Как долго тема поздравления ветеранов будет скатываться в то, во что каждая тема?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:10
#21
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:14
#22
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:17
#23
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:19
#24
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Там еще одна закавыка, того, кого послали воевать, это как то называется, не считают преступником.
Только если доказано, что он делал военные преступления.
Это в любой войне так.
И в Великой и тут.
И это да, это надо помнить.

[Исправлено: 111, 08.05.2023 - 11:20]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:22
#25
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Цитата:
111:

Не мои слова , твоего друга шута. Он сказал на колени встану ради мира. Вместо этого он отправил украинцев умерать .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 11:25
#26
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Цитата:
Vit:

Извиняемся перед модераторами и тихонько уходим с данной темы.
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