"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 07.05.23 - 22:42
Сотрудники ДК "Мирас" приезжали во дворы ветеранов и пели для них песни военных лет. Корреспондент "НГ" наблюдал за тем, как во дворе дома №36 Б по пр. Кобыланды Батыра поздравляли ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Дмитрия Петровича НАПРИЕНКО. Читать новость
Странный День Победы получается , уже второй кстати. В этот день потомки одних победивших в то страшной войне ведут войну против других таких же потомков. Ветераны , конечно же ни в чём не виноваты и ту войну забыть никак нельзя. Только вот странно мой дед по маминой линии прошедший всю войну разведчиком, мама пережившая войну в тылу всегда повторяли:" Лишь бы снова не было войны". А получается у политиков деды, бабушки, мамы, папы говорили совсем другое?
Я тоже эту войну не понимаю. Про Украину мы щас говорим . Мой двоюродный брат живёт в Москве ( ну я говорил уже что в гости часто бываю) его родной брат, ну мой двоюродный. В Киеве живёт покрышки на Майдане таскал. Реально воюют отец против сына, брат на брата. Американцы смеются. Ужас.
Сегодня 8 мая, проехал утром по ул.Баймагамбетова. По той улице, по которой традиционно было шествие с площади в Парк Победы, той улице которую первую приводили в порядок, украшали к празднику 9 мая. Как оказалось праздник медленно но верно забывается. Ни флажочка, ни транспарантика, ни цветочка!
Видимо, с последним ушедшим ветераном праздник окажется не нужным на государственном уровне, останется в памяти и сердцах людей, но уже далеко не всех.
Выходит забыли.. Если б не забывали, не стирали бы города тех, с кем бок о бок воевали против фашизма. На снимке горящий от фосфорных или каких то там бомб Бахмут, который тупо выжигают. Даже нацисты СС так не делали..
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