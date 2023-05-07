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≡ "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46746
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 07.05.23 - 22:42
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Сотрудники ДК "Мирас" приезжали во дворы ветеранов и пели для них песни военных лет. Корреспондент "НГ" наблюдал за тем, как во дворе дома №36 Б по пр. Кобыланды Батыра поздравляли ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Дмитрия Петровича НАПРИЕНКО.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...
Отправлено: 07.05.23 - 22:42
#1
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Тут мой дед.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...
Отправлено: 07.05.23 - 22:44
#2
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Марик а где твой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 07.05.23 - 22:57
#3
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Цитата:
Vit:
Марик а где твой?

Мой похоронен в Раздольном, на кладбище для мусульман.
Ломы искать фото, потом еще сам сделаю..
Умер в 1988м.

[Исправлено: 111, 07.05.2023 - 22:58]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 07.05.23 - 23:01
#4
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Цитата:
111:
Мой тоже умер.извени если обидел. Мы должны чтить память. И моего деда и твоего.
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
15
Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...
Отправлено: 08.05.23 - 06:58
#5
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Цитата:
Наша семья всегда отмечала и будет отмечать День Победы.

Вот! Это правильная позиция. Считаете эту дату для вас лично чем-то особенным - пожалуйста. Но устраивать мероприятия на уровне государственном уже лишнее.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
49
Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...
Отправлено: 08.05.23 - 07:36
#6
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Цитата:
Vit:
Мы должны чтить память. И моего деда и твоего.

великие слова, вечная память.
ни кто не забыт и ни что не забыто.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...
Отправлено: 08.05.23 - 08:41
#7
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Чу чуть обрезал. Это получается уже про внучка держит его фотографию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 09:04
#8
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Цитата:
Карачун:
государственном уже лишнее

Сначало государство отвернется. Потом люди отвернутся. Так и забудем что был такой праздник 9 мая.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1990
Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...
Отправлено: 08.05.23 - 09:20
#9
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Странный День Победы получается , уже второй кстати. В этот день потомки одних победивших в то страшной войне ведут войну против других таких же потомков. Ветераны , конечно же ни в чём не виноваты и ту войну забыть никак нельзя. Только вот странно мой дед по маминой линии прошедший всю войну разведчиком, мама пережившая войну в тылу всегда повторяли:" Лишь бы снова не было войны". А получается у политиков деды, бабушки, мамы, папы говорили совсем другое?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12318
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 09:34
#10
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Цитата:
saba:
Я тоже эту войну не понимаю. Про Украину мы щас говорим . Мой двоюродный брат живёт в Москве ( ну я говорил уже что в гости часто бываю) его родной брат, ну мой двоюродный. В Киеве живёт покрышки на Майдане таскал. Реально воюют отец против сына, брат на брата. Американцы смеются. Ужас.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9141
Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...
Отправлено: 08.05.23 - 10:18
#11
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Цитата:
"Великий праздник не должен быть забыт!"

Сегодня 8 мая, проехал утром по ул.Баймагамбетова. По той улице, по которой традиционно было шествие с площади в Парк Победы, той улице которую первую приводили в порядок, украшали к празднику 9 мая.
Как оказалось праздник медленно но верно забывается. Ни флажочка, ни транспарантика, ни цветочка!






Видимо, с последним ушедшим ветераном праздник окажется не нужным на государственном уровне, останется в памяти и сердцах людей, но уже далеко не всех.

Вспоминаю прошлые годы... Празднично, торжественно, объединяюще:




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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 10:44
#12
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Цитата:
 "Великий праздник не должен быть забыт!" 


Выходит забыли..
Если б не забывали, не стирали бы города тех, с кем бок о бок воевали против фашизма.
На снимке горящий от фосфорных или каких то там бомб Бахмут, который тупо выжигают.
Даже нацисты СС так не делали..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 10:46
#13
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Мой дед в украинском фронте воевал.
Сейчас бы проклял тех, кто пошел убивать украинцев.
Сегодня всё забыто.
Если б не забывали, не начинали бы войн друг против друга..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25360
"Великий праздник не должен быть забыт!" - Как поздравляли с Днем Победы ветеранов ВОВ в Костанае?
Отправлено: 08.05.23 - 10:49
#14
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Цитата:
Vit:
Реально воюют отец против сына,

Просто одни за олигархов бункерного воюют, другие защищают свою землю.
У одних унитазы есть, другие хотят их украсть..
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