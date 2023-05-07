Re: "Великий праздник не должен быть забыт!" - Как...

Отправлено: - 09:20

Странный День Победы получается , уже второй кстати. В этот день потомки одних победивших в то страшной войне ведут войну против других таких же потомков. Ветераны , конечно же ни в чём не виноваты и ту войну забыть никак нельзя. Только вот странно мой дед по маминой линии прошедший всю войну разведчиком, мама пережившая войну в тылу всегда повторяли:" Лишь бы снова не было войны". А получается у политиков деды, бабушки, мамы, папы говорили совсем другое?