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≡ Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46746
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 06.05.23 - 10:26
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8 мая в парке Победы будет организована инсталляция "Имена, опаленные войной". 9 мая там же начнется полумарафон, а после по традиции к Вечному огню автоколонна привезет ветеранов. В парке будут петь, танцевать и угощать солдатской кашей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25349
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 07.05.23 - 21:12
#15
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Цитата:
Балабол:
То есть целый год, каждый день, с утра до вечера проводишь на его могиле?

Ты когда вспоминаешь умершую мать, отца, сына, деда, таким образом видишь это?
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
105
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 07.05.23 - 22:39
#16
Комментарий проходит проверку.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
194
Re: Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты...
Отправлено: 07.05.23 - 23:20
#17
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Цитата:
111:
По моему это один раз в год один и большой здоровый Понт.

Да уж, логика ещё та.Вот из за таких умозаключений происходит разрыв мозга у молодёжи.
Я против, но я не против. А 9 мая не нужно (таскать) портреты Героев Великой Отечественной Войны к вечному огню. Лучше 8 сходить на танцы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12306
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 07.05.23 - 23:23
#18
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Цитата:
MAN:
Я, вас не понял. В чем проблема таскание фото героев войны?
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
194
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 07.05.23 - 23:27
#19
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Цитата:
Vit:

Второй пост ! еденички, по этой теме.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12306
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 07.05.23 - 23:29
#20
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Цитата:
MAN:

Не понял . Какой второй пост.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
194
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 07.05.23 - 23:37
#21
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Я лично, хожу на 9 мая от памятника Тарана. Там в 9-00 собираются Десантники и их близкие и знакомые.
И никто там не занимается демагогией на тему Дня Победы. Это праздник со слезами на глазах ветеранов, подаривших нам Мир.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
194
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 07.05.23 - 23:38
#22
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Второй комент по теме
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