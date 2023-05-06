Отправлено: - 20:04

MAN:

извиняюсь,как Ваш пост можно расшифровать. Вы против, идти в парк Победы, чтобы почтить раз в год народ

Цитата:Я же сказал, я против таскания фото Героев, перед чиновниками и их главным Офисом.Разве наши деды воевали за то, чтобы мы таскали как холопы и рабы фото вокруг наших господ?