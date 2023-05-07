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В последние дни апреля приехал небольшой экскаватор и начал не спеша снимать асфальт с многострадальной ул. Горняков. Сорвав асфальт до места выхода трубы на поверхность, и, по-видимому, устав от проделанной работы, экскаватор уехал. И теперь на улице Горняков ни отопления, ни асфальта, ни признаков проведения каких-либо работ