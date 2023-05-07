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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Техногенно, техногенично, технично: что дальше? Как обстоят дела с системой отопления по многострадальной ул. Горняков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46745
Александр ОЛЕЙНИК: Техногенно, техногенично, технично: что дальше? Как обстоят дела с системой отопления по многострадальной ул. Горняков
Отправлено: 07.05.23 - 17:39
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В последние дни апреля приехал небольшой экскаватор и начал не спеша снимать асфальт с многострадальной ул. Горняков. Сорвав асфальт до места выхода трубы на поверхность, и, по-видимому, устав от проделанной работы, экскаватор уехал. И теперь на улице Горняков ни отопления, ни асфальта, ни признаков проведения каких-либо работ
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
842
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Техногенно, техногенично, технично: что...
Отправлено: 07.05.23 - 17:39
#1
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"10.05 подрядчики выйдут и уже по факту будем оповещать. К сожалению волшебной палочки нету у нас. В пятницу прошли инструктаж сотрудники подрядных организаций. Идёт переброска техники."
Жунусов А.К. начальник ТОО "Рудненские тепловые сети"
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