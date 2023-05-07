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≡ Костанайский школьник стал бронзовым призером Международной Менделеевской олимпиады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46743
Костанайский школьник стал бронзовым призером Международной Менделеевской олимпиады
Отправлено: 07.05.23 - 14:16
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В г. Астана завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада по химии. В олимпиаде приняло участие 116 школьников из 21 страны мира. Сборную нашей страны представляли 15 школьников.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
285
Re: Костанайский школьник стал бронзовым призером Международной...
Отправлено: 07.05.23 - 14:16
#1
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.......россияне как всегда всё золото увезли
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