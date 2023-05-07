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≡ Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46742
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
Отправлено: 07.05.23 - 09:33
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Родители воспитанников ДОУ «Балапан Ofsted», расположенного в здании школы №16 в 8-м микрорайоне пожаловались в прокуратуру на антисанитарные условия в помещениях детсада и самоуправство его заведующей Шолпан Игисиновой.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
269
Re: Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На...
Отправлено: 07.05.23 - 09:33
#1
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Да у нас везде родственные связи мешают нормальной справедливой жизни! антинародное государство преступников и бандитов!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25307
Re: Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На...
Отправлено: 07.05.23 - 12:30
#2
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Частная собственность, на них жаловаться бесполезно.

Цитата:
В случае, если родители не удовлетворены качеством оказываемых услуг, они имеют права выбора другой дошкольной организации, имеющейся в том же микрорайоне. Напомним, в данном микрорайоне, кроме частных дошкольных организаций действуют 3 государственных, - написала заведующая детского сада Шолпан Игисинова.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1837
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
Отправлено: 07.05.23 - 12:58
#3
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//Кроме того, сообщаем, что детский сад имеет частную форму собственности и установленные правила внутреннего распорядка. В случае, если родители не удовлетворены качеством оказываемых услуг, они имеют права выбора другой дошкольной организации, имеющейся в том же микрорайоне. Напомним, в данном микрорайоне, кроме частных дошкольных организаций действуют 3 государственных, - написала заведующая детского сада Шолпан Игисинова.//

А ничего, что организация получает государственные деньги? При чём тут частная форма? Для работы с детьми, нужна лицензия. Лишить лицензии, завести дело, за жестокое обращение с детьми. И в будущем и близко таких людей к детям подпускать нельзя. Плюс скандал коррупционный, получает деньги от государства, от родителей, а родители ещё и снабжают всем, да снег убирают, Мда уж.

ПС- учреждение полу частное, а работа с детьми регламентируется законами, так что правила внутреннего распорядка - допускаются конечно, но не должны нарушать требования законодательства.

[Исправлено: Эл-починно, 07.05.2023 - 13:41]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12296
Re: Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На...
Отправлено: 07.05.23 - 13:03
#4
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Эх. Золотые времена. Как же дети быстро растут. Помню приехал домой. Жена говорит сходи в садик за сыном. Он такой маленький. Щастливый! А сегодня выше на голову. .
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12296
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
Отправлено: 07.05.23 - 13:09
#5
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Вчера в любимый мариковский астыкжан приехал с детьми. Идём Троем я, как инвалид. Два пацана выше меня. Капец. Старею.))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3110
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
Отправлено: 07.05.23 - 13:35
#6
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Цитата:
Vit:
Жена говорит сходи в садик за сыном. Он такой маленький. Щастливый!


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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12296
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
Отправлено: 07.05.23 - 14:01
#7
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Цитата:
Козлов я:
Люблю своих детей. Жена там чет буксует. Жалуется что плохо помогаю. Старшему купили машину. Младшему всякие телефоны! Вот на днях карту ему открыл Каспий, что б на шоколадки закидывать. Кто из разведеных тут на форуме так делает?.
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