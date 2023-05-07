Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать