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≡ 20 дачных домиков горели сегодня в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46742
20 дачных домиков горели сегодня в Рудном
Отправлено: 06.05.23 - 21:51
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Пожар начался сегодня днем, 6 мая, на территории садового общества №2 в 7 км от города. Сначала загорелась сухая трава, а позже огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов на общей площади 0,3 га.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
283
Re: 20 дачных домиков горели сегодня в Рудном
Отправлено: 06.05.23 - 21:51
#1
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.....какой то злавещий рок над городом то пыль его поглащает то мусор,огонь,порывы,калесо обозрения,наркомания,убийство или коррупция и постоянно что то происходит.....живут как на пороховой бочке
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
269
Re: 20 дачных домиков горели сегодня в Рудном
Отправлено: 06.05.23 - 22:33
#2
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Уважаемый ! Вы по стране поездите, немного. И поймете что у нас везде Рудный!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12296
Re: 20 дачных домиков горели сегодня в Рудном
Отправлено: 07.05.23 - 12:49
#3
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Юджен. Выходи на связь. Тебя не тронуло эта беда?
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