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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 09:39
#5236
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Цитата:
Сыкымы:
Дорогой ты наш правдоруб, выискиватель-в-чужом-глазу-соломинок и самого-себя-цитировальщик!


А, правдоруб значит! При этом я разные байки не рассказываю, как выше в видеоролике, про всякие токсины и кремний в составе асфальта, влияющие на организм голубей и после употребления которых они начинают клевать хорошее дорожное покрытие. Да и нет цели и задачи наставлять на истинный путь ура патриотов, на днях отмечал, что последних всё равно не исправишь.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 09:51
#5237
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Цитата:
111:
А, это инсценировка и оправдание бойни с мирным населением Украины со стороны России оказывается.
Уже полностью все доказали..
Но народ поверит, что напали на Москву, глубинный народ пачками начал записываться на войну. Этого и добились..


На мой взгляд, к единому мнению не пришли. Украинская сторона говорит, что не осуществляли атаку дронов, российская сторона отмечает, что украинцы. Различные эксперты предполагают, что провокация, партизаны и.т.д.

Смысл записываться добровольцами, если не хватает боеприпасов и.т.д. На днях Е.Пригожин выступил с обращением руководству министерства обороны, президенту, что в связи с недостаточным количеством боеприпасов к 10 мая его ЧВК покинут Бахмут и передислоцируются в тыл.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 11:47
#5238
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 13:39
#5239
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 14:04
#5240
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Цитата:
111:
Труханул?

Наверно. Вчера решил вечером сходить а магаз. Меня не кто не узнал . Стоят перед магазин три джигита Чет спросили. . Короче. Они даже не знают. Меня))) охренеть. Пора опять во дворе кипиш мутить. ) надо завязывать с командировками.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 14:16
#5241
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Наехали. . Сначало они увидели Виталика. Потом после увидели вита им пришлось меня домой проводить)
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 16:28
#5242
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Цитата:
Vit:
техникум автодор


В какой группе учился, если не секрет?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 17:14
#5243
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Цитата:
Сыкымы:

Не секрет. Ом 2 или 3 обработка метала. Я
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 17:30
#5244
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Я, пошёл после ( ну если интересно) на дизельный. Где янг. Вышел взрослый дадька, сказал деньги надо. Взятку У меня их не было. Папа сказал иди ищи, у меня тоже их нету)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 17:35
#5245
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Цитата:
Сыкымы:

Если интерсонно потом в и иволгу ! .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.05.23 - 17:45
#5246
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С наступающим!
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 02:14
#5247
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Цитата:
Kairat stayer:
А, правдоруб значит

Извини, кавычки забыл поставить. Мой косяк, недосмотрел, это был sarcasm, если что. А ты повёлся :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 02:27
#5248
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Цитата:
Kairat stayer:
При этом я разные байки не рассказываю, как выше в видеоролике

Твои ролики всегда правдивые,не спорю! Вот и сгоняй из Костаная в Актобе, правдивые ролики снимешь. Как там дорога, как там с туалетами придорожными и вообще, как сервис туристический налажен. Как говорится, из первых уст рубанёшь правду-матку. А то чиновники рассказывают нам тут всякое-разное
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.05.23 - 02:38
#5249
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Цитата:
Vit:
Не секрет. Ом 2 или 3 обработка метала

В наше время таких не было. Было 4 направления - эксплуатация автотранспорта, строительство дорог, техобслуживание автотранспорта и эсплуатация и ремонт дорожных машин, ну и отделения соответственно - ЭО, СО, ТО, ДО
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