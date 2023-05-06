Сыкымы: Дорогой ты наш правдоруб, выискиватель-в-чужом-глазу-соломинок и самого-себя-цитировальщик!
А, правдоруб значит! При этом я разные байки не рассказываю, как выше в видеоролике, про всякие токсины и кремний в составе асфальта, влияющие на организм голубей и после употребления которых они начинают клевать хорошее дорожное покрытие. Да и нет цели и задачи наставлять на истинный путь ура патриотов, на днях отмечал, что последних всё равно не исправишь.
111: А, это инсценировка и оправдание бойни с мирным населением Украины со стороны России оказывается. Уже полностью все доказали.. Но народ поверит, что напали на Москву, глубинный народ пачками начал записываться на войну. Этого и добились..
На мой взгляд, к единому мнению не пришли. Украинская сторона говорит, что не осуществляли атаку дронов, российская сторона отмечает, что украинцы. Различные эксперты предполагают, что провокация, партизаны и.т.д.
Смысл записываться добровольцами, если не хватает боеприпасов и.т.д. На днях Е.Пригожин выступил с обращением руководству министерства обороны, президенту, что в связи с недостаточным количеством боеприпасов к 10 мая его ЧВК покинут Бахмут и передислоцируются в тыл.
Наверно. Вчера решил вечером сходить а магаз. Меня не кто не узнал . Стоят перед магазин три джигита Чет спросили. . Короче. Они даже не знают. Меня))) охренеть. Пора опять во дворе кипиш мутить. ) надо завязывать с командировками.
Kairat stayer: При этом я разные байки не рассказываю, как выше в видеоролике
Твои ролики всегда правдивые,не спорю! Вот и сгоняй из Костаная в Актобе, правдивые ролики снимешь. Как там дорога, как там с туалетами придорожными и вообще, как сервис туристический налажен. Как говорится, из первых уст рубанёшь правду-матку. А то чиновники рассказывают нам тут всякое-разное
В наше время таких не было. Было 4 направления - эксплуатация автотранспорта, строительство дорог, техобслуживание автотранспорта и эсплуатация и ремонт дорожных машин, ну и отделения соответственно - ЭО, СО, ТО, ДО
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