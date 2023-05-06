Отправлено: - 09:51

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А, это инсценировка и оправдание бойни с мирным населением Украины со стороны России оказывается.

Уже полностью все доказали..

Но народ поверит, что напали на Москву, глубинный народ пачками начал записываться на войну. Этого и добились..

Цитата:На мой взгляд, к единому мнению не пришли. Украинская сторона говорит, что не осуществляли атаку дронов, российская сторона отмечает, что украинцы. Различные эксперты предполагают, что провокация, партизаны и.т.д.Смысл записываться добровольцами, если не хватает боеприпасов и.т.д. На днях Е.Пригожин выступил с обращением руководству министерства обороны, президенту, что в связи с недостаточным количеством боеприпасов к 10 мая его ЧВК покинут Бахмут и передислоцируются в тыл.