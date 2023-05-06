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Когда в январе Президент просто выключил интернет по всей стране, запустив апокалиптические события на неделю

Может быть я немного утрирую, но январские события показали, что можно просто одним распоряжением лишить возможности человека передвигаться по городу, покупать еду, получать информацию, а теперь вот еще и воду можно взять под цифровой контроль

Цитата:Это называется "поставить с ног на голову", попутать причину со следствием. Интернет был отключен после начала мятежа, для прерывания общения террористов между собой в соцсетях и мессенджерах.Цитата:Вы утрируете очень сильно, никто никого ничего не лишал. Ненадолго пропала возможность безналичной оплаты услуг - а это не одно и то же. Для получения информации есть телевидение и радио, его тоже никто не отключал. Вотсап и "телега" пропали на неделю - хосспадя, как жить без методичек от "хозяина", "всё пропало, шеф!"