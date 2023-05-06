Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 14:23
Сегодня, подойдя к водомату "Живая Вода", я был приятно удивлен увидев наклейку: «Купи воду через QR-код». Мне удобно и приятно: больше не нужно разменивать мелочь. Но всё же есть определенная тревожность. Меня беспокоит один вопрос: цифровизация всех сфер жизни. Что это: удобство или удавка на шее? Читать новость
пару дней посидели без интернета и теперь будут вспоминать это всю жизнь, мол как же так, а что будет если опять. госпереворот поди не каждый день случается, а если и случается, то лучше дома сидеть и книжки читать
Я всегда говорю клиентам. Наличные деньги это твои деньги в кармане,а безнал, это твои деньги пополам с государством. При любых проблемах не только с государством, с банками, с коммунальными службами, всегда проще всего заблокировать карту. Бывает изза недоплаты в 60 тенге блокируют счёт, хотя ясно, что это всего лишь недоразумение. Причём никто заранее не предупреждает, никаких уведомлений, просто раз и всё. Ты уже без денег. Хотя на счету их достаточно
На складской таких часто встречаю,их там посылают подальше с безналом ,а они стоят и ищут кому на каспий скинуть в обмен на настоящие деньги.
Цитата:
Мне удобно и приятно.
Хочу заметить ,что за удобство надо платить проценты банку и проценты налоговой,а так как за нал. дешевле продавать нельзя,то переплачивают все и те кто рассчитывается безналом и те кто отдаёт наличку.В выигрыше от этого банки и государство,а платит как всегда за всё покупатель.
.....никакого нала или без нала мне не надо покупать воду так как в нашем колодце ПЧСТР вода одна из чистейших в городе если кто знает,воду возили специально в лабораторию и она оказалась чистейшей без вредных для здоровья хим. элементов.
.....а автору статьи хочу подсказать вы берите хоть какую наличность с собой так как у нас часто аляктричество отключают а то без тернета не то что воду не купишь а то приспичит и в клозет не попадёшь там же тоже по кодам с ентим самим кодом авария серьёзная будет.......
Радости полные баклашки... сиврависасия, ку-ку код, жана Казакстан... О качестве воды в водопроводе или этих водоматах надо беспокоится, а не восторгаться способом обогащения банков. Намедни в Астане человек проверил такую воду... превышение солей выше нормы. Хуже, чем водопроводная.
Когда в январе Президент просто выключил интернет по всей стране, запустив апокалиптические события на неделю
Это называется "поставить с ног на голову", попутать причину со следствием. Интернет был отключен после начала мятежа, для прерывания общения террористов между собой в соцсетях и мессенджерах.
Цитата:
Может быть я немного утрирую, но январские события показали, что можно просто одним распоряжением лишить возможности человека передвигаться по городу, покупать еду, получать информацию, а теперь вот еще и воду можно взять под цифровой контроль
Вы утрируете очень сильно, никто никого ничего не лишал. Ненадолго пропала возможность безналичной оплаты услуг - а это не одно и то же. Для получения информации есть телевидение и радио, его тоже никто не отключал. Вотсап и "телега" пропали на неделю - хосспадя, как жить без методичек от "хозяина", "всё пропало, шеф!"
yudjin: Намедни в Астане человек проверил такую воду... превышение солей выше нормы. Хуже, чем водопроводная.
Приходит чел в ПКСК, договаривается о подключении к общедомовому водопроводу и ставит свой водамат, естественно, с фильтрами, иначе нет смысла. Даже если фильтры давно не меняли, как вода в водамате может быть хуже чем в водопроводе? Специально соли подсыпают или как? Вы же инженер, задумайтесь, прежде чем чью-то "пургу" транслировать
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