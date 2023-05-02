Отправлено: - 23:37

Я конечно не зоолог-биолог, но сосны, точно не городское насаждение. И они точно не степные растения.Сосне нужен лес, влага, а для города зелень, клёны, тополя, берёзы, ясени, дубы. Которые также нуждаются в уходе, во всяком случае до определённого периода адаптации. А для адаптации нужна почва в первую очередь, а не глина с мусором, потом трава и кустарники. Которые будут и тенью от перегрева прямыми солнечными лучами, почву защищать, да и друг друга от непогоды защищать. Лучше листву по осени убрать, чем иголки круглый год и смолу с машин от сосен.Пусть к нам "озеленители" Костанайские приезжают.