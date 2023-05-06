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≡ Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46740
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 06.05.23 - 10:26
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8 мая в парке Победы будет организована инсталляция "Имена, опаленные войной". 9 мая там же начнется полумарафон, а после по традиции к Вечному огню автоколонна привезет ветеранов. В парке будут петь, танцевать и угощать солдатской кашей.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3109
Re: Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты...
Отправлено: 06.05.23 - 10:26
#1
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Цитата:
предлагают загрузить фотографии своих близких, участников ВОВ, на интернет-ресурсе онлайн-марша "Ер есiмi - Ер есiнде" (аналог "Бессмертного полка").

Ну вот, вместо живого общения и чувства единства с нашими ветеранами предлагают молча посмотреть фото. Всякое отрицание всегда начинается с малого изменения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25302
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 06.05.23 - 13:11
#2
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Пора ехать на могилы.
Именно в этом память, а не в таскании чьей то фотографии вокруг площади перед акиматом..
Да, почему бы не таскать фото своего деда не перед чиновниками, никто не думал?
Где нибудь около своего дома, в пятом или 9м микрорайонах..
Или в других..
Просто стыдно было за такую показузу перед теми чиновниками, кто вообще не воевал..
Надеюсь этого бреда больше не будет..

[Исправлено: 111, 06.05.2023 - 13:14]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12286
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 06.05.23 - 13:19
#3
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Цитата:
111: Пора ехать на могилы.
По проси прощения за убитых в Донбасе детей, жён. Они хотели жить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25302
Инсталляция, концерты и автоколонна "Солдаты победы" - План мероприятий на День Победы в Костанае
Отправлено: 06.05.23 - 22:46
#4
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Цитата:
Vit:
По проси прощения за убитых в Донбасе детей

У героев Великой Отечественной?
Ты предлагаешь издеваться над их могилами, вместо поминок?

[Исправлено: 111, 06.05.2023 - 22:47]
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