Отправлено: - 19:08

Добринцофф:

На складской таких часто встречаю,их там посылают подальше с безналом ,а они стоят и ищут кому на каспий скинуть в обмен на настоящие деньги.

Цитата:Работайте с безналом! Не прячьте доходы от учёта как барыги!