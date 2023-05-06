Отправлено: - 22:38

ПолиграфЪ Боярышников:

От ковида уходили целыми семьями.

ПолиграфЪ Боярышников:

Нельзя верить цифрам!

Цитата:Умирали не от ковида, а от неумения лечить сопутствующие заболевания. Знаю нескольких пожилых, которых просто закололи всем подряд, отказали почки, посадили печень. От этого и умирали, а не от короны.Цитата:Конечно нельзя... Приписывания было колоссальное количество. Зарабатывали рвачи на этом, ведь за каждого якобы больного платили бабосы.Пример буквально в соседнем подъезде. Сосед от второго инфаркта скончался. Приехавшая скорая настаивала оформить как коронавирус. Даже по-человечески не похоронили бы. Хорошо участковый терапевт живет в этом подъезде и была в тот момент, когда ему стало плохо.Даже больше скажу, за 2 года в доме умерло 5 пожилых... НИ ОДИН из них от короны!Ни я, ни в семье НИКТО не болел с подтвержденными анализами... НИКТО!