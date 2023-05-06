Наверное Вас это не коснулось. Но нельзя так , с теми людьми у которых близкие ушли из этой жизни. Я знаю, много было разных идей вселенского заговора,сначала вообще сомнения по поводу вируса, потом против вакцинации вплоть до бреда про чипирование Биллом Гейтсом, но когда стали уходить, близкие, знакомые стало не до теорий заговора.А многие ушли не из за самого вируса , а от последствий и кто ещё знает, что ждёт нас впереди
Я уже как то тут душой делился. Повторю 2'месяца остался без работы. Колеги смеялись. А я нет. Мне было страшно. Я в ютубе научился себе уколы делать.. Когда деньги нг раздавало. Моих мимо. Обидили. Сказали что я неправильно заявку оформил.
Пришла медсестра. Говорит я боюсь у меня, дети . Я говорю. Понял, не переживайте. Кстати . Бывшая в больницу даже салфетки не принесла . Друг и женой всякие вкусняшки приносил нас было 4 в палате . До сих пор общаемся. Могу позаонить они мне, я им всё боятся пришлось самому в попу уколы делать
ПолиграфЪ Боярышников: От ковида уходили целыми семьями.
Умирали не от ковида, а от неумения лечить сопутствующие заболевания. Знаю нескольких пожилых, которых просто закололи всем подряд, отказали почки, посадили печень. От этого и умирали, а не от короны.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Нельзя верить цифрам!
Конечно нельзя... Приписывания было колоссальное количество. Зарабатывали рвачи на этом, ведь за каждого якобы больного платили бабосы. Пример буквально в соседнем подъезде. Сосед от второго инфаркта скончался. Приехавшая скорая настаивала оформить как коронавирус. Даже по-человечески не похоронили бы. Хорошо участковый терапевт живет в этом подъезде и была в тот момент, когда ему стало плохо. Даже больше скажу, за 2 года в доме умерло 5 пожилых... НИ ОДИН из них от короны! Ни я, ни в семье НИКТО не болел с подтвержденными анализами... НИКТО!
yudjin: года в доме умерло 5 пожилых... НИ ОДИН из них от короны!
От пневмонии, которую вызвал ковид, поумирало огромное количество людей. Не нужно недооценивать это. У меня соседа синего вынесли, пневмония, бизнесмен миллиардер практически, стекла на весь Рудный, а вот ковид его сожрал. Так же и учитель в нашей школе в Рудном. До фига полегло.. Хоть лечили, хоть не лечили..
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