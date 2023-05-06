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≡ ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46739
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 13:24
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25293
Re: ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 13:24
#1
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До фига умерло..
Просто не вошли в этот список..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
286
Re: ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 14:25
#2
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А был ли мальчик?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1988
Re: ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 16:01
#3
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Цитата:
Ильяс:
А был ли мальчик?

Наверное Вас это не коснулось. Но нельзя так , с теми людьми у которых близкие ушли из этой жизни. Я знаю, много было разных идей вселенского заговора,сначала вообще сомнения по поводу вируса, потом против вакцинации вплоть до бреда про чипирование Биллом Гейтсом, но когда стали уходить, близкие, знакомые стало не до теорий заговора.А многие ушли не из за самого вируса , а от последствий и кто ещё знает, что ждёт нас впереди
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12285
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 16:17
#4
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Цитата:
saba:
Я уже как то тут душой делился. Повторю 2'месяца остался без работы. Колеги смеялись. А я нет. Мне было страшно. Я в ютубе научился себе уколы делать.. Когда деньги нг раздавало. Моих мимо. Обидили. Сказали что я неправильно заявку оформил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12285
Re: ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 16:24
#5
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Кстати . Бывшая в больницу даже салфетки не принесла . Друг и женой всякие вкусняшки приносил нас было 4 в палате . До сих пор общаемся. Могу позаонить они мне, я им
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12285
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 16:37
#6
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Пришла медсестра. Говорит я боюсь у меня, дети . Я говорю. Понял, не переживайте. Кстати . Бывшая в больницу даже салфетки не принесла . Друг и женой всякие вкусняшки приносил нас было 4 в палате . До сих пор общаемся. Могу позаонить они мне, я им всё боятся пришлось самому в попу уколы делать
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1178
Re: ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
Отправлено: 06.05.23 - 19:15
#7
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Цитата:
Ильяс:
А был ли мальчик?

Ну прямо невооружённым взглядом видно уровень ума! От ковида уходили целыми семьями. У меня соседи ушли в течении трёх дней всей семьёй. Цитата:
Он отметил, что это больше официально учтенного властями различных стран числа погибших - 6,9 миллиона человек.

Источник:


Нельзя верить цифрам! Количество умерших что в России что в Казахстане заниженны
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