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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46739
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 14:23
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Сегодня, подойдя к водомату "Живая Вода", я был приятно удивлен увидев наклейку: «Купи воду через QR-код». Мне удобно и приятно: больше не нужно разменивать мелочь. Но всё же есть определенная тревожность. Меня беспокоит один вопрос: цифровизация всех сфер жизни. Что это: удобство или удавка на шее?
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Майор Чернобаев
§ Майор Чернобаев
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.23
Сообщений:
2
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить...
Отправлено: 06.05.23 - 14:23
#1
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пару дней посидели без интернета и теперь будут вспоминать это всю жизнь, мол как же так, а что будет если опять. госпереворот поди не каждый день случается, а если и случается, то лучше дома сидеть и книжки читать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1988
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить...
Отправлено: 06.05.23 - 16:08
#2
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Я всегда говорю клиентам. Наличные деньги это твои деньги в кармане,а безнал, это твои деньги пополам с государством. При любых проблемах не только с государством, с банками, с коммунальными службами, всегда проще всего заблокировать карту. Бывает изза недоплаты в 60 тенге блокируют счёт, хотя ясно, что это всего лишь недоразумение. Причём никто заранее не предупреждает, никаких уведомлений, просто раз и всё. Ты уже без денег. Хотя на счету их достаточно
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9388
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить...
Отправлено: 06.05.23 - 17:47
#3
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Цитата:
Я давно уже не ношу с собой наличных денег. Везде предпочитаю рассчитываться безналом

Источник:

На складской таких часто встречаю,их там посылают подальше с безналом ,а они стоят и ищут кому на каспий скинуть в обмен на настоящие деньги.

Цитата:
Мне удобно и приятно.

Хочу заметить ,что за удобство надо платить проценты банку и проценты налоговой,а так как за нал. дешевле продавать нельзя,то переплачивают все и те кто рассчитывается безналом и те кто отдаёт наличку.В выигрыше от этого банки и государство,а платит как всегда за всё покупатель.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
841
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 18:01
#4
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Безнал выгоден исключительно ростовщикам.
Не понятно, при чём здесь банки, ибо банки - это стеклянные ёмкости для хранения жидкостей и засолки овощей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12285
Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить по QR коду в водоматах Рудного
Отправлено: 06.05.23 - 18:01
#5
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Цитата:
Добринцофф:

Наличная. Всё давно забыли. . Мой местный магазин когда я прихожу Они улыбаются . Например. П Заходу надо. Сам директор сказал витали не отказывать не в чем. Красивые девченки мне не оказывают.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1178
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить...
Отправлено: 06.05.23 - 19:08
#6
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Цитата:
Добринцофф:
На складской таких часто встречаю,их там посылают подальше с безналом ,а они стоят и ищут кому на каспий скинуть в обмен на настоящие деньги.

Работайте с безналом! Не прячьте доходы от учёта как барыги!
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