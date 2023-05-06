Re: Александр ОЛЕЙНИК: Удобство или удавка? Воду можно оплатить...

Отправлено: - 16:08

Я всегда говорю клиентам. Наличные деньги это твои деньги в кармане,а безнал, это твои деньги пополам с государством. При любых проблемах не только с государством, с банками, с коммунальными службами, всегда проще всего заблокировать карту. Бывает изза недоплаты в 60 тенге блокируют счёт, хотя ясно, что это всего лишь недоразумение. Причём никто заранее не предупреждает, никаких уведомлений, просто раз и всё. Ты уже без денег. Хотя на счету их достаточно