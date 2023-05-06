Отправлено: - 16:01

Ильяс:

А был ли мальчик?

Цитата:Наверное Вас это не коснулось. Но нельзя так , с теми людьми у которых близкие ушли из этой жизни. Я знаю, много было разных идей вселенского заговора,сначала вообще сомнения по поводу вируса, потом против вакцинации вплоть до бреда про чипирование Биллом Гейтсом, но когда стали уходить, близкие, знакомые стало не до теорий заговора.А многие ушли не из за самого вируса , а от последствий и кто ещё знает, что ждёт нас впереди