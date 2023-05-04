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В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
N
Я робот(Пользователи)
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- 46739
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.
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В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:16
Цитата:
С чего ты взял что она украинка?
Корни это деды
Продолжители этого это дети, которых надо кормить и учить любить свои корни..
У тебя есть продолжители твоего рода?
Vit:
Корень это не жена твоя украинка которая там не разу не была! Это
Корень это не жена твоя украинка которая там не разу не была! Это
С чего ты взял что она украинка?
Корни это деды
Продолжители этого это дети, которых надо кормить и учить любить свои корни..
У тебя есть продолжители твоего рода?
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:24
Цитата:
Да. И не когда нг не будет тут печатать как я не плачу алименты и не люблю своих детей. Я их обажаю . Умереть готов за них.
111:
тебя есть продолжители твоего рода?
тебя есть продолжители твоего рода?
Да. И не когда нг не будет тут печатать как я не плачу алименты и не люблю своих детей. Я их обажаю . Умереть готов за них.
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:25
Цитата:
У нас не принято платить алименты.
Хотя многие уже делают это, это грех, харам для нас
Vit:
алименты
алименты
У нас не принято платить алименты.
Хотя многие уже делают это, это грех, харам для нас
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:41
Цитата:
Не буду спорить , я вчера поехал с ребёнком и замутил карту . Что б ему скидывать на шоколад. Возможно ты прав . Нельзя, харам.. Но я его люблю .
111:
Не буду спорить , я вчера поехал с ребёнком и замутил карту . Что б ему скидывать на шоколад. Возможно ты прав . Нельзя, харам.. Но я его люблю .
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:46
Цитата:
Дело не в карте.
Я своей жене, как родила наследника, сразу переписал машину, несколько квартир, Амирка наследник двух квартир в Костанае, если что то случится, у него все будет и не будет зависеть от моих копеек, я это называю подачками.
Даже если завтра помру.
Мое мнение такое.
И разводиться ради себя, своего блага, чтобы мой Амирка где то там жил отдельно, конечно не собираюсь.
Буду да, терпеть ради него..
Летающие сковородки, запрет на пивко и тд..
[Исправлено: 111, 06.05.2023 - 13:48]
Vit:
карту
карту
Дело не в карте.
Я своей жене, как родила наследника, сразу переписал машину, несколько квартир, Амирка наследник двух квартир в Костанае, если что то случится, у него все будет и не будет зависеть от моих копеек, я это называю подачками.
Даже если завтра помру.
Мое мнение такое.
И разводиться ради себя, своего блага, чтобы мой Амирка где то там жил отдельно, конечно не собираюсь.
Буду да, терпеть ради него..
Летающие сковородки, запрет на пивко и тд..
[Исправлено: 111, 06.05.2023 - 13:48]
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:46
Предателю Скидыааю я каждый месяц. но я, не уверен что деньги доходят до детей Почему я так решил ?. Они постоянно просят папу , вкусняшки.. Значит мама деньги тратит на себя.
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:49
Цитата:
Они всегда просят.
Это не зависит от того, кто их там ест.
Мать не будет идти против своих детей, любая адекватная.
Vit:
постоянно просят папу , вкусняшки..
постоянно просят папу , вкусняшки..
Они всегда просят.
Это не зависит от того, кто их там ест.
Мать не будет идти против своих детей, любая адекватная.
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:55
Цитата:
Я не плохой. Я машину летом купил старшему младшему. Моя инициатива. Сказал давай карту замутим. Мне просто приятно ему деньги на шоколадки скидывать . Я очень, очень люблю своих детей.
111:
Я не плохой. Я машину летом купил старшему младшему. Моя инициатива. Сказал давай карту замутим. Мне просто приятно ему деньги на шоколадки скидывать . Я очень, очень люблю своих детей.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
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- 553
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 14:17
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В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 15:56
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