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≡ В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46739
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
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В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25293
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:16
#30
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Цитата:
Vit:
Корень это не жена твоя украинка которая там не разу не была! Это

С чего ты взял что она украинка?
Корни это деды
Продолжители этого это дети, которых надо кормить и учить любить свои корни..
У тебя есть продолжители твоего рода?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12280
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:24
#31
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Цитата:
111:
тебя есть продолжители твоего рода?

Да. И не когда нг не будет тут печатать как я не плачу алименты и не люблю своих детей. Я их обажаю . Умереть готов за них.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25293
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:25
#32
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Цитата:
Vit:
алименты

У нас не принято платить алименты.
Хотя многие уже делают это, это грех, харам для нас
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12280
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:41
#33
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Цитата:
111:

Не буду спорить , я вчера поехал с ребёнком и замутил карту . Что б ему скидывать на шоколад. Возможно ты прав . Нельзя, харам.. Но я его люблю .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25293
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:46
#34
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Цитата:
Vit:
карту

Дело не в карте.
Я своей жене, как родила наследника, сразу переписал машину, несколько квартир, Амирка наследник двух квартир в Костанае, если что то случится, у него все будет и не будет зависеть от моих копеек, я это называю подачками.
Даже если завтра помру.
Мое мнение такое.
И разводиться ради себя, своего блага, чтобы мой Амирка где то там жил отдельно, конечно не собираюсь.
Буду да, терпеть ради него..
Летающие сковородки, запрет на пивко и тд..

[Исправлено: 111, 06.05.2023 - 13:48]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12280
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:46
#35
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Предателю Скидыааю я каждый месяц. но я, не уверен что деньги доходят до детей Почему я так решил ?. Они постоянно просят папу , вкусняшки.. Значит мама деньги тратит на себя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25293
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:49
#36
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Цитата:
Vit:
постоянно просят папу , вкусняшки..

Они всегда просят.
Это не зависит от того, кто их там ест.
Мать не будет идти против своих детей, любая адекватная.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12280
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 13:55
#37
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Цитата:
111:

Я не плохой. Я машину летом купил старшему младшему. Моя инициатива. Сказал давай карту замутим. Мне просто приятно ему деньги на шоколадки скидывать . Я очень, очень люблю своих детей.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
553
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 14:17
#38
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1490
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 06.05.23 - 15:56
#39
Комментарий удален модератором.
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Страница 3 из 3«123
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