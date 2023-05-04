Отправлено: - 13:16

Vit:

Корень это не жена твоя украинка которая там не разу не была! Это

Цитата:С чего ты взял что она украинка?Корни это дедыПродолжители этого это дети, которых надо кормить и учить любить свои корни..У тебя есть продолжители твоего рода?