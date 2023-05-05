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≡ Порывы во время и после опрессовки оставили без горячей воды некоторых рудничан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46736
Порывы во время и после опрессовки оставили без горячей воды некоторых рудничан
Отправлено: 05.05.23 - 23:41
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Как минимум месяц, до 5 июня, некоторые жители Рудного и поселка Качар останутся без горячей воды. Во время гидравлических испытаний и после заполнения сети водой было выявлено 80 порывов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
279
Re: Порывы во время и после опрессовки оставили без горячей воды...
Отправлено: 05.05.23 - 23:41
#1
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.....да уШШ Рудный...
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
12
Re: Порывы во время и после опрессовки оставили без горячей воды...
Отправлено: 06.05.23 - 07:50
#2
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Цитата:
с 4 мая по август отключена магистраль по ул. Горняков (от ул. Топоркова до ул. Ленина).


Кажется ещё доселе не отключили. Что-то со стороны горячей течет пока. Но по-мне это прямо "залепуха". Гипотетически предположим что заменят всю ветку по Горняков, а Шевченко-Гагарина и Бежите? Там тоже ветки не новые. Или оставят чтобы было что "героически спасать" на следующую зиму?
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