Отправлено: - 07:50

с 4 мая по август отключена магистраль по ул. Горняков (от ул. Топоркова до ул. Ленина).





Цитата:Кажется ещё доселе не отключили. Что-то со стороны горячей течет пока. Но по-мне это прямо "залепуха". Гипотетически предположим что заменят всю ветку по Горняков, а Шевченко-Гагарина и Бежите? Там тоже ветки не новые. Или оставят чтобы было что "героически спасать" на следующую зиму?