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≡ Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46736
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
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Почему свои специалисты по вопросам озеленения в данном случае оказались бы не хуже, а в некоторых моментах даже лучше приезжих? Да просто потому, что они живут здесь и знают местные условия «от» и «до».
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1541
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 18:46
#15
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Цитата:
Елена Пикельная:
Попробуйте читать каждое слово, а не через одно


Сейчас нельзя привлечь специалиста в качестве консультанта, даже на добровольных началах. Все должно быть прозрачно и иметь "вес". Должен быть договор с ответственностью сторон и т.д. Так что Виктор прав, да.. Нужно чтобы специалисты-ботаники организовались в контору и вышли на госзакупки со своими услугами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15702
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 19:36
#16
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Цитата:
Елена Пикельная:
Вы что-то упустили.

Что, например?
Фраза "в акимате решили" для меня пустой звук. Не решают они там такие дела. И просто так захотеть и обратиться к конкретному поставщику не могут, как минимум, без решения Маслихата.
А если уж такое решение произошло - то нужно задать вопрос - на каком основании? И это должен быть ПЕРВЫЙ вопрос. Когда на него будет ответ - возможно и остальные отпадут. Хотя тогда, конечно, не будет и половины статьи с примерами "местных хороших специалистов".

[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2023 - 19:39]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9134
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 23:13
#17
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Как говорится умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих. У костанайских чиновников свой путь!
По Тарана намедни высадили сосны:




Но буквально в 100 метрах от них, под боком у Марта пример, что ждет их лет через 15.
Вот как их высадили в 2009 году:



А это сегодня... медленно умирающие

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 23:26
#18
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Цитата:
yudjin:
По Тарана намедни высадили сосны:

Тоже сегодня заметил

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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
53
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 23:55
#19
Комментарий удален модератором.
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
53
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 03.05.23 - 00:18
#20
Комментарий удален модератором.
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
12
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 03.05.23 - 00:20
#21
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А что так, то сосны то березы? А к примеру ясень или там, клен, не модно? У меня вон за забором безо всякой культивации растёт. Хошь ясенелистный, хошь остролистный. Рябина опять же, яблоня-дичка, ивы тоже вполне себе деревья. Чего к соснам прицепились? Самостийно они в этих условиях красивыми не вырастут, а ухаживать за ними очевидно некому.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1836
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 05.05.23 - 23:37
#22
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Я конечно не зоолог-биолог, но сосны, точно не городское насаждение. И они точно не степные растения. :lol: Сосне нужен лес, влага, а для города зелень, клёны, тополя, берёзы, ясени, дубы. Которые также нуждаются в уходе, во всяком случае до определённого периода адаптации. А для адаптации нужна почва в первую очередь, а не глина с мусором, потом трава и кустарники. Которые будут и тенью от перегрева прямыми солнечными лучами, почву защищать, да и друг друга от непогоды защищать. Лучше листву по осени убрать, чем иголки круглый год и смолу с машин от сосен. 8-) Пусть к нам "озеленители" Костанайские приезжают. :lol:
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