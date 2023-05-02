Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
Почему свои специалисты по вопросам озеленения в данном случае оказались бы не хуже, а в некоторых моментах даже лучше приезжих? Да просто потому, что они живут здесь и знают местные условия «от» и «до». Читать новость
Елена Пикельная: Попробуйте читать каждое слово, а не через одно
Сейчас нельзя привлечь специалиста в качестве консультанта, даже на добровольных началах. Все должно быть прозрачно и иметь "вес". Должен быть договор с ответственностью сторон и т.д. Так что Виктор прав, да.. Нужно чтобы специалисты-ботаники организовались в контору и вышли на госзакупки со своими услугами.
Что, например? Фраза "в акимате решили" для меня пустой звук. Не решают они там такие дела. И просто так захотеть и обратиться к конкретному поставщику не могут, как минимум, без решения Маслихата. А если уж такое решение произошло - то нужно задать вопрос - на каком основании? И это должен быть ПЕРВЫЙ вопрос. Когда на него будет ответ - возможно и остальные отпадут. Хотя тогда, конечно, не будет и половины статьи с примерами "местных хороших специалистов".
А что так, то сосны то березы? А к примеру ясень или там, клен, не модно? У меня вон за забором безо всякой культивации растёт. Хошь ясенелистный, хошь остролистный. Рябина опять же, яблоня-дичка, ивы тоже вполне себе деревья. Чего к соснам прицепились? Самостийно они в этих условиях красивыми не вырастут, а ухаживать за ними очевидно некому.
Я конечно не зоолог-биолог, но сосны, точно не городское насаждение. И они точно не степные растения. Сосне нужен лес, влага, а для города зелень, клёны, тополя, берёзы, ясени, дубы. Которые также нуждаются в уходе, во всяком случае до определённого периода адаптации. А для адаптации нужна почва в первую очередь, а не глина с мусором, потом трава и кустарники. Которые будут и тенью от перегрева прямыми солнечными лучами, почву защищать, да и друг друга от непогоды защищать. Лучше листву по осени убрать, чем иголки круглый год и смолу с машин от сосен. Пусть к нам "озеленители" Костанайские приезжают.
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