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≡ В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно будет использовать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46736
В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно будет использовать?
Отправлено: 05.05.23 - 16:52
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Проблемы с выдачей техусловий на подключение к газоснабжению тормозят развитие бизнеса в городе. Власти области направили в правительство свои предложения по решению проблемы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Re: В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно...
Отправлено: 05.05.23 - 16:52
#1
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Короче как Путин скажет, так и будет.
От того и позор нашим несмышленышам..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12269
В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно будет использовать?
Отправлено: 05.05.23 - 16:54
#2
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Цитата:
111:
Будет так как я решу. А не вы. Которые куда-то смотрят
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
279
Re: В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно...
Отправлено: 05.05.23 - 21:53
#3
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Цитата:
111:
От того и позор нашим несмышленышам..


....выгони несмышлёнышей и пойди поруководи и смой позор не знаю чем моющим средством с тряпкой или.....мы поддержим тебя морально.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно будет использовать?
Отправлено: 05.05.23 - 22:17
#4
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Цитата:
Vit:
Будет так как я решу. А

Что ты можешь решить?
Личные проблемы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно будет использовать?
Отправлено: 05.05.23 - 22:18
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
выгони несмышлёнышей и

Призываешь к демократии?
Ты же вроде как власть любишь?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
279
Re: В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно...
Отправлено: 05.05.23 - 23:09
#6
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111:
Призываешь к демократии? Ты же вроде как власть любишь?[/qu

.......призывать я тебя не хочу т.к. мы уже живём боле 30 лет в дем. государстве и ты это прекрасно понимаешь и второе власть никто и никогда во все времена не любит но т.к. я живу в этой стране нравится ненравится терпи моя красавица .....а так чемодан вокзал.... север,юг,запад,восток.....сегодня нет жезезного занавеса.Сегодня можно и в польшу поехать клубнику собирать,30 лет назад даже подумать не могли а сегодня вот и на яблоки можно остаться
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