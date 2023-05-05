Re: В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно...

Отправлено: - 23:09

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Призываешь к демократии? Ты же вроде как власть любишь?[/qu



.......призывать я тебя не хочу т.к. мы уже живём боле 30 лет в дем. государстве и ты это прекрасно понимаешь и второе власть никто и никогда во все времена не любит но т.к. я живу в этой стране нравится ненравится терпи моя красавица .....а так чемодан вокзал.... север,юг,запад,восток.....сегодня нет жезезного занавеса.Сегодня можно и в польшу поехать клубнику собирать,30 лет назад даже подумать не могли а сегодня вот и на яблоки можно остаться