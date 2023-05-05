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≡ Из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей ТРЦ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46736
Из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей ТРЦ в Костанае
Отправлено: 05.05.23 - 22:58
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Сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Mart" поступило сегодня, 5 мая, вечером. Посетителей ТРЦ в связи с этим эвакуировали, о чем они сообщили в редакцию "НГ".


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9134
Re: Из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей ТРЦ в...
Отправлено: 05.05.23 - 22:58
#1
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Какие замечательные сосны перед Мартом.
Показательно демонстрируют заботливое отношение к деревьям и являются примером для тех, кто сейчас втыкает в куцые квадратики саженцы сосен.
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