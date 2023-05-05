Отправлено: - 22:00

Vit:

Кстати перед праздниками получил шенген Нг писала что усложнила Польша выдачу, собеседование и тд.

Цитата:.....да недолжны сейчас сезон клубники пойдёт всё упростится,кто клубнику будет у них собирать,вот думаю податся на сезонную шабашку а там яблоки пойдут......Марик поехали теньгу зашибём.А там может и в австрию или германию проматнёмся малину или вишнню собирать.