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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 349 из 349«1...347348349
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 23:29
#5221
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Отличная новость!

Казахстан наконец то признал Россию агрессором против Украины!



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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
53
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 23:37
#5222
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Профайл
Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
53
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 23:39
#5223
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Профайл
Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
53
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 23:50
#5224
Комментарий удален модератором.
Профайл
Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
53
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 23:53
#5225
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.05.23 - 00:58
#5226
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Помним.
Скорбим



в сети показали фото детей, погибших в результате ракетного удара оккупантов по многоэтажке в УманиСреди погибших оказались дети от 1,5 до 17 лет:▪️Ульяна Тройчук – 8 лет (2014 года рождения) – погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой.▪️София Шульга – 11 лет (2011 года рождения) – ученица 6 класса Уманской гимназии №5.▪️Кирилл Писарев – 17 лет (2005 года рождения) – брат Софийки Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея №1. Семья парня несколько лет назад уже убегала от войны из Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик.▪️Иван Одайский – 1,5 года – погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской.▪️Алексей Лысак – 16 лет.▪️и его сестра Алина Барченко – 10 лет. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.🇺🇦 Украина Сейчас
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.05.23 - 01:03
#5227
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Цитата:
111:
Помним. Скорбим

Что-то россияне молчат. А то ведь всегда сразу опровержения строчили!
Типа, это сами украинцы на себя ракеты направили...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.05.23 - 01:16
#5228
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Еще что то..



⚡️В Петербурге человека с плакатом "Мир, труд, май" сегодня задержали, доставили в полицию и оформили на него протокол о дискредитации армии.Это не антиутопия.Это реальность.Реальность вконец обезумевшей страны.Ватное болото
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.05.23 - 01:18
#5229
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Цитата:
bgb:
Типа, это сами украинцы на себя ракеты направили...

Ниче, получат новые методички, ляпнут что нибудь, для глубинного народа..
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.05.23 - 06:48
#5230
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Цитата:
Сегодня мою родину топчет враг, пришли нацики которые не навидят наш общий народ. Предатели. Топчат мою землю,За американские печеньки. И кружевные трусики.

Если такими текстами вещает человек не являющийся гражданином рф, то что можно спрашивать с граждан.
Печенье и труселя, хоть и кружевные, являются ну очень технологически несложными продуктами. Получается "наш общий народ" даже с этим не справляется?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.05.23 - 23:22
#5231
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Ничего себе..
По кремлю ударили, чисто символически конечно, но красиво горит..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25282
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.05.23 - 13:42
#5232
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А, это инсценировка и оправдание бойни с мирным населением Украины со стороны России оказывается.
Уже полностью все доказали..
Но народ поверит, что напали на Москву, глубинный народ пачками начал записываться на войну.
Этого и добились..
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.05.23 - 00:08
#5233
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Цитата:
Skeptic: А кто дал право 8 лет проводить карательную операцию против своего же населения, которое не согласилось признать государственный переворот? При этом убивать всех подряд. И детей, и стариков, женщин... Кто преступной киевской хунте дал такое право?

Законодательство. Государство унитарное и потому отделиться от него нельзя не нарушая основного закона. Таким образом попытка отделения территории является преступлением . Если преступник оказывает вооруженное сопротивление к нему применяются соответствующие меры - огонь на поражение и пр. . Захват власти в стране силовым методом тоже является преступлением с точки зрения законодательства. А соответственно все влажные мечты о "нацистах" и "героям им противостоящих" превращаются в разборки двух преступных группировок. И уж по какому принципу вы выбирали какую из них поддерживать, только вам и известно. Наверное по принципу кто "на" и "в" не направил - тот уже друг. ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4190
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.05.23 - 14:15
#5234
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Цитата:
bgb:
Что-то россияне молчат...


Цитата:
111:
Ниче, получат новые методички, ляпнут что нибудь, для глубинного народа...


Так, сам глубинный народ возмущается, недавно на форуме отдельные товарищи отмечали же, что у великих россиян хорошие дороги, которые содержать в хорошем состоянии. Всё таки, оказывается, не везде так.

Недавно смотрел видео, в Липецке голуби хорошие дороги разрушили, асфальт выклевали, теперь наверное им ямочный ремонт нужно осуществлять. Их орнитологи говорят, что в состав асфальта входит кремний, который улучшает пищеварение птиц. Нам нужно хороший асфальт положить по Абая, чтобы наши голуби не выклевали.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 05.05.2023 - 14:34]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1487
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.05.23 - 21:42
#5235
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Цитата:
Kairat stayer:
Недавно смотрел видео, в Липецке голуби хорошие дороги разрушили, асфальт выклевали, теперь наверное им ямочный ремонт нужно осуществлять


Дорогой ты наш правдоруб, выискиватель-в-чужом-глазу-соломинок и самого-себя-цитировальщик! А не желаешь ли лупануть трип на своём лисапете от Костаная до Актобе через Денисовку и Хромтау? Заодно расскажешь нам, кто и что выклевал на этой трассе республиканского значения.
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