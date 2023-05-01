в сети показали фото детей, погибших в результате ракетного удара оккупантов по многоэтажке в УманиСреди погибших оказались дети от 1,5 до 17 лет:▪️Ульяна Тройчук – 8 лет (2014 года рождения) – погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой.▪️София Шульга – 11 лет (2011 года рождения) – ученица 6 класса Уманской гимназии №5.▪️Кирилл Писарев – 17 лет (2005 года рождения) – брат Софийки Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея №1. Семья парня несколько лет назад уже убегала от войны из Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик.▪️Иван Одайский – 1,5 года – погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской.▪️Алексей Лысак – 16 лет.▪️и его сестра Алина Барченко – 10 лет. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.🇺🇦 Украина Сейчас
⚡️В Петербурге человека с плакатом "Мир, труд, май" сегодня задержали, доставили в полицию и оформили на него протокол о дискредитации армии.Это не антиутопия.Это реальность.Реальность вконец обезумевшей страны.Ватное болото
Сегодня мою родину топчет враг, пришли нацики которые не навидят наш общий народ. Предатели. Топчат мою землю,За американские печеньки. И кружевные трусики.
Если такими текстами вещает человек не являющийся гражданином рф, то что можно спрашивать с граждан. Печенье и труселя, хоть и кружевные, являются ну очень технологически несложными продуктами. Получается "наш общий народ" даже с этим не справляется?!
А, это инсценировка и оправдание бойни с мирным населением Украины со стороны России оказывается. Уже полностью все доказали.. Но народ поверит, что напали на Москву, глубинный народ пачками начал записываться на войну. Этого и добились..
Skeptic: А кто дал право 8 лет проводить карательную операцию против своего же населения, которое не согласилось признать государственный переворот? При этом убивать всех подряд. И детей, и стариков, женщин... Кто преступной киевской хунте дал такое право?
Законодательство. Государство унитарное и потому отделиться от него нельзя не нарушая основного закона. Таким образом попытка отделения территории является преступлением . Если преступник оказывает вооруженное сопротивление к нему применяются соответствующие меры - огонь на поражение и пр. . Захват власти в стране силовым методом тоже является преступлением с точки зрения законодательства. А соответственно все влажные мечты о "нацистах" и "героям им противостоящих" превращаются в разборки двух преступных группировок. И уж по какому принципу вы выбирали какую из них поддерживать, только вам и известно. Наверное по принципу кто "на" и "в" не направил - тот уже друг.
111: Ниче, получат новые методички, ляпнут что нибудь, для глубинного народа...
Так, сам глубинный народ возмущается, недавно на форуме отдельные товарищи отмечали же, что у великих россиян хорошие дороги, которые содержать в хорошем состоянии. Всё таки, оказывается, не везде так.
Недавно смотрел видео, в Липецке голуби хорошие дороги разрушили, асфальт выклевали, теперь наверное им ямочный ремонт нужно осуществлять. Их орнитологи говорят, что в состав асфальта входит кремний, который улучшает пищеварение птиц. Нам нужно хороший асфальт положить по Абая, чтобы наши голуби не выклевали.
Kairat stayer: Недавно смотрел видео, в Липецке голуби хорошие дороги разрушили, асфальт выклевали, теперь наверное им ямочный ремонт нужно осуществлять
Дорогой ты наш правдоруб, выискиватель-в-чужом-глазу-соломинок и самого-себя-цитировальщик! А не желаешь ли лупануть трип на своём лисапете от Костаная до Актобе через Денисовку и Хромтау? Заодно расскажешь нам, кто и что выклевал на этой трассе республиканского значения.
Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать