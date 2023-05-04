В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам. Читать новость
111: Сделать лучше день Скорби. Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.
Цитата:
Манку́рт — согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни[1][2].
В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, «потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве»
Для тех, кто не понял: "Праздники Казахстана — отмечаемые, согласно законодательству Республики Казахстан, национальные, государственные, профессиональные и иные праздники и памятные дни. 1. Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. Устанавливаются Законом «О праздниках в Республике Казахстан». 2. Государственные праздники — праздники, посвящённые событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий. Устанавливаются Законом «О праздниках в Республике Казахстан». 3. Профессиональные и иные праздники — праздничные даты, не наделённые статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан. Перечень праздничных дат устанавливается Правительством Республики Казахстан. 4. Внеочередные выходные дни — дни, не наделённые статусом национальных, государственных, профессиональных и иных праздников. Перечень устанавливается «Трудовым кодексом Республики Казахстан»." ... Так вот: 3. Профессиональные и иные праздники просто перешли в ведение министерства труда, оставшись на своих местах. Всё остальное - как было.
Спасибо, если так, то почти всё хорошо. За исключением дат, как день энергетика, который всё же не третье воскресенья декабря справляться должен, или день труда, который во всём мире 1-го мая, а не в сентябре. Остальные, как то не пронаблюдал.
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