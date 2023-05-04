НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46733
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.
Читать новость

Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1485
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 13:55
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сделать лучше день Скорби. Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.


Цитата:
Манку́рт — согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни[1][2].

В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, «потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве»
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25280
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 16:39
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями

То есть мне надо в таком случае выкинуть христианку жену и жениться на мусульманке?
Ну знаешь ли, твоей нетерпимости нет предела..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1835
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 18:44
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
и день Энергетика там есть:

Он там был. Теперь - все профессиональные праздники удалены. :-o
Теперь, как и все профессиональные праздники, указано - исключить. :-x



ПС- да и празднуется он не 3-е воскресенье декабря. Как и первомай, есть свои причины. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 05.05.2023 - 18:47]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
840
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 19:10
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех, кто не понял:
"Праздники Казахстана — отмечаемые, согласно законодательству Республики Казахстан, национальные, государственные, профессиональные и иные праздники и памятные дни.
1. Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. Устанавливаются Законом «О праздниках в Республике Казахстан».
2. Государственные праздники — праздники, посвящённые событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий. Устанавливаются Законом «О праздниках в Республике Казахстан».
3. Профессиональные и иные праздники — праздничные даты, не наделённые статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан. Перечень праздничных дат устанавливается Правительством Республики Казахстан.
4. Внеочередные выходные дни — дни, не наделённые статусом национальных, государственных, профессиональных и иных праздников. Перечень устанавливается «Трудовым кодексом Республики Казахстан»."
...
Так вот:
3. Профессиональные и иные праздники просто перешли в ведение министерства труда, оставшись на своих местах.
Всё остальное - как было.

[Исправлено: Skeptic, 05.05.2023 - 19:13]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1835
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 19:17
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Всё остальное - как было.

Спасибо, если так, то почти всё хорошо. За исключением дат, как день энергетика, который всё же не третье воскресенья декабря справляться должен, или день труда, который во всём мире 1-го мая, а не в сентябре. Остальные, как то не пронаблюдал. ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15702
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 19:26
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Он там был. Теперь - все профессиональные праздники удалены.

Пока ещё есть и это пока проект для обсуждения. Ну будет потом в другом документе - тоже ничего страшного. Рождество и Курбан-Айт вообще в ТК прописаны.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1986
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 19:37
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
воскресенья декабря справляться должен,

Ну в СССР как помню 22 декабря справлялся. так что сильно не ошиблись
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1986
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 19:39
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
1-го мая

А 1 мая теперь день единства народов Казахстана, кроме того в Германии в этот день в ведьмы на шабаш собирались.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1835
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 19:46
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
в этот день в ведьмы на шабаш собирались.

Вот не знал. :lol: А сегодня вон гляди ка, день трудящихся отмечается. ;-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1835
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 19:47
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ТК прописаны.

Жёстко :lol:
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1485
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 21:17
#25
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS