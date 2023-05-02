Отправлено: - 06:34

ACROS:

Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.

Цитата:Какая каша, я извиняюсь. Начнем с того, что слово radiation переводится как излучение. Существует несколько видов излучения. То, что вы называете радиоволнами, есть ничто иное как электромагнитное излучение. Да, радиоволны - вид излучения, переводится как electromagnetic radiation. Я не могу утверждать, что оно опасное или безопасное. Все зависит от частоты, мощности источника и расстояния. Разумеется, вблизи любых источников, достаточно мощных, есть опасные зоны, в которых выше вероятность получить опасную дозу. Есть и другие виды радиации, такие как например при распаде тяжёлых изотопов, когда высвобождается огромная энергия и нейтроны. Продукты распада, такие как цезий и йод, так же очень опасны даже в малом количестве, но опять же, только на близком расстоянии, например на коже или внутри организма. Расстояние играет пожалуй самую решающую роль потому что зависимость в этом случае не линейная, а квадратичная.