Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 16:18
Предприниматели, торгующие на рынке по ул. Складской в Костанае, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к Интернету. Во-первых, это вредит клиентам - плохая связь не позволяет расплатиться. Во-вторых, бьёт по малому бизнесу. Читать новость
Люди сами виноваты - жалуются на плохое самочувствие в котором якобы виноваты станции передачи сотовой связи как будто бы излучающие радиацию - и по дурацкому закону если даже хоть ОДИН человек в регионе пожалуется на владельцев сотовой связи - то власти обязаны ДЕМОНТИРОВАТЬ эти базовые станции. И прокуратура за этим ВНИМАТЕЛЬНО следит. Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.
ACROS: Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.
Какая каша, я извиняюсь. Начнем с того, что слово radiation переводится как излучение. Существует несколько видов излучения. То, что вы называете радиоволнами, есть ничто иное как электромагнитное излучение. Да, радиоволны - вид излучения, переводится как electromagnetic radiation. Я не могу утверждать, что оно опасное или безопасное. Все зависит от частоты, мощности источника и расстояния. Разумеется, вблизи любых источников, достаточно мощных, есть опасные зоны, в которых выше вероятность получить опасную дозу. Есть и другие виды радиации, такие как например при распаде тяжёлых изотопов, когда высвобождается огромная энергия и нейтроны. Продукты распада, такие как цезий и йод, так же очень опасны даже в малом количестве, но опять же, только на близком расстоянии, например на коже или внутри организма. Расстояние играет пожалуй самую решающую роль потому что зависимость в этом случае не линейная, а квадратичная.
maxsaf: Я не могу утверждать, что оно опасное или безопасное.
Есть приборы для измерения, также разработаны предельно допустимые нормы. В части касающейся сотовой связи, если превышают, тогда снижают в базовых станциях, мощности излучающих антенн.
Ниже по ссылке в таблице 3 указаны предельно допустимые уровни электромагнитных полей (непрерывное излучение с амплитудной или частотной модуляцией), круглосуточное воздействие. Возможно касается сотовой связи, но в армии, когда служил, военнослужащие радиотехнических войск, постоянно измеряли мощность элетромагнитных излучении РЛС (радио локационных станции).
maxsaf: Существует несколько видов излучения. То, что вы называете радиоволнами, есть ничто иное как электромагнитное излучение. Да, радиоволны - вид излучения, переводится как electromagnetic radiation.
Отмечают, что базовые станции сотовой связи являются источниками электромагнитного излучения радиочастотного диапазона частот от нескольких МГц до сотен ГГц, которые могут являться потенциально опасным объектом при несоблюдении требований законодательства.
У нас используемые диапазоны частот 4 джи 800 Мгц, 1800 Мгц, в отдельных пилотных зонах 2100 МГц.
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