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В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно будет использовать?
В Костанае обнаружили резерв газа - как и когда его можно будет использовать?
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