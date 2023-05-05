Отправлено: - 10:42

[Исправлено: Vit, 05.05.2023 - 09:55]

Кстати перед праздниками получил шенген Нг писала что усложнила Польша выдачу, собеседование и тд. Я чет не заметил. Что год назад, что сегодня не че Не изменилось. Выдают. Чет фото почему то расплывчато получается.