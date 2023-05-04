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≡ В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46733
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
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В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1484
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 13:55
#15
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Цитата:
111:
Сделать лучше день Скорби. Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.


Цитата:
Манку́рт — согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни[1][2].

В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, «потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве»
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25277
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 05.05.23 - 16:39
#16
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Цитата:
Сыкымы:
потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями

То есть мне надо в таком случае выкинуть христианку жену и жениться на мусульманке?
Ну знаешь ли, твоей нетерпимости нет предела..
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