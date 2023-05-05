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≡ Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось в Казахстане к маю 2023 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46733
Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось в Казахстане к маю 2023 года
Отправлено: 05.05.23 - 15:43
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Ещё в апреле в стране жили 237 ветеранов. По состоянию на 1 мая 2023 года в Казахстане проживали 222 ветерана Великой Отечественной войны и 60 106 других граждан, внёсших вклад в победу, сообщили в Минтруда.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Re: Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось...
Отправлено: 05.05.23 - 15:43
#1
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Re: Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось...
Отправлено: 05.05.23 - 15:45
#2
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Re: Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось...
Отправлено: 05.05.23 - 15:46
#3
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Re: Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось...
Отправлено: 05.05.23 - 15:48
#4
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Re: Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось...
Отправлено: 05.05.23 - 15:50
#5
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---Мой родственник . Я прихожусь как внучатый племянник . Его внучки - мои двоюродные сестры .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось в Казахстане к маю 2023 года
Отправлено: 05.05.23 - 15:51
#6
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[Исправлено: Гога, 05.05.2023 - 13:00]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось в Казахстане к маю 2023 года
Отправлено: 05.05.23 - 16:01
#7
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Беда Игнатий Яковлевич и Мария Антонова. Родители Леонида Беды Дважды Героя Советского Союза.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7581
Минтруда: 222 ветерана Великой Отечественной войны осталось в Казахстане к маю 2023 года
Отправлено: 05.05.23 - 16:03
#8
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1964-1974--- наши соседи. Жили в доме , где магазин *Колос *
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