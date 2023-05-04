Отправлено: - 13:55

111:

Сделать лучше день Скорби. Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.

Манку́рт — согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни[1][2].



В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, «потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве»

Цитата:Цитата: