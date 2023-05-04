Отправлено: - 21:19

ACROS:

Что бы не было вопросов: - сразу скажу - у меня среднеразмерный Прадик.

Цитата:Печально. Крузак 200. Самая тема! Отстанешь. На прадиках мои коллеги гоняют уже. . Это уже вчерашний день. Я промолчу. Что пора на 300 м гонять уже ))) ваши не меньше уровень держут. Экономишь походу актрос.