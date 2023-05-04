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«Орлик» - машина для настоящих мужчин
«Орлик» - машина для настоящих мужчин
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46730
«Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 10:33
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 579
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 10:33
Нельзя на УАЗике ездить в шлепанцах, слетят
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1187
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 11:10
Жаль,что такие рукастые мужики бросают деревни и переезжают в каменные джунгли. Гонял бы там на своём козлике.
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 11:55
Правильно, он заметил: - для деревни УАЗ и НИВА - самые подходящие машины - и проходимость хорошая, и в обслуживании недорогая и каждый водитель в своём гараже, если что, легко её отремонтирует. Стаж -43 года, впечятляет, но у меня поболее - 45 лет. У меня ещё сохранились права выданные в школе в 1978 году, с надписью: - "..действительны с достижением 18 летнего возраста..."
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1541
«Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 12:11
Цитата:
Чем еще померяетесь?
ACROS:
но у меня поболее
но у меня поболее
Чем еще померяетесь?
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 12:24
Цитата:
Не знаю, но намёк ваш понял: - чем ещё мужчины меряются, кроме своими железными конями ??
Говорят, правда это или нет, не могу утверждать, у женщин-автоледи нужно спросить: - чем больше джип, тем меньше член и наоборот.
JereK:
померяетесь?
померяетесь?
Не знаю, но намёк ваш понял: - чем ещё мужчины меряются, кроме своими железными конями ??
Говорят, правда это или нет, не могу утверждать, у женщин-автоледи нужно спросить: - чем больше джип, тем меньше член и наоборот.
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 12:26
Цитата:
Что бы не было вопросов: - сразу скажу - у меня среднеразмерный Прадик.
JereK:
померяетесь?
померяетесь?
Что бы не было вопросов: - сразу скажу - у меня среднеразмерный Прадик.
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 21:19
Цитата:
Печально. Крузак 200. Самая тема! Отстанешь. На прадиках мои коллеги гоняют уже. . Это уже вчерашний день. Я промолчу. Что пора на 300 м гонять уже ))) ваши не меньше уровень держут. Экономишь походу актрос.
ACROS:
Что бы не было вопросов: - сразу скажу - у меня среднеразмерный Прадик.
Что бы не было вопросов: - сразу скажу - у меня среднеразмерный Прадик.
Печально. Крузак 200. Самая тема! Отстанешь. На прадиках мои коллеги гоняют уже. . Это уже вчерашний день. Я промолчу. Что пора на 300 м гонять уже ))) ваши не меньше уровень держут. Экономишь походу актрос.
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 04.05.23 - 21:56
Цитата:
Как сказать: - Прадик 18 года, на нём я езжу по степям, вожу рабочих в поле, развожу обеды, привожу запчасти и так далее - короче весь полевой день он со мной, или я на нём- это моя рабочая, дорогая, но рабочая лошадка. Для меня Прадик - не роскошь, а обычное средство передвижения. Надо будет купим и 200 и 300, - но для дела. Понты - это не для меня. Я себя и свою планку знаю.
Те, которые, якобы, уровень держат, по полям на Нивах и разбитых иномарках ездят: - 200 и 300 лишь иногда ихние жопы возят по асфальту, на совещания, на пьянки и прочее.
Тойота Ленд Крузер и Прадо - это всего лишь УАЗ-ик, только японский.
Так что ВИТ - ничего печального я не вижу, а, за ваших рад, что уровень дальнебойщиков растёт.
Vit:
Экономишь походу актрос.
Экономишь походу актрос.
Как сказать: - Прадик 18 года, на нём я езжу по степям, вожу рабочих в поле, развожу обеды, привожу запчасти и так далее - короче весь полевой день он со мной, или я на нём- это моя рабочая, дорогая, но рабочая лошадка. Для меня Прадик - не роскошь, а обычное средство передвижения. Надо будет купим и 200 и 300, - но для дела. Понты - это не для меня. Я себя и свою планку знаю.
Те, которые, якобы, уровень держат, по полям на Нивах и разбитых иномарках ездят: - 200 и 300 лишь иногда ихние жопы возят по асфальту, на совещания, на пьянки и прочее.
Тойота Ленд Крузер и Прадо - это всего лишь УАЗ-ик, только японский.
Так что ВИТ - ничего печального я не вижу, а, за ваших рад, что уровень дальнебойщиков растёт.
Re: «Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 05.05.23 - 13:50
УАЗик. Воспоминание. Только вышел , от звонка до звонка) техникум автодор. Работы жок. Че делать? Вах иволга, помогла))) на тебе уазик. Охраняй зерно. Они просто тогда не подозревали кому доверяют). Мы с пацанами все деревни в те года ночью девчат чпокнули. Один раз накидались я приехал к границе с РФ. Нас погранцы попросили уехать. Эх молодость)) УАЗик. Вещ. И на рыбалку и по девчатам)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1187
«Орлик» - машина для настоящих мужчин
Отправлено: 05.05.23 - 14:15
Цитата:
Тоже помню те времена.. Только не оч мне эти деревенские нравились Мягко сказать запашистые плохо было с водой у них и утепленные все,хотя наши городские были почти все уже ухоженные Накуралесишь по бухаре,а потом боишься,чтобы подарок не привезти
Vit:
все деревни в те года ночью девчат чпокнули
все деревни в те года ночью девчат чпокнули
Тоже помню те времена.. Только не оч мне эти деревенские нравились Мягко сказать запашистые плохо было с водой у них и утепленные все,хотя наши городские были почти все уже ухоженные Накуралесишь по бухаре,а потом боишься,чтобы подарок не привезти
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