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≡ Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46730
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 16:18
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Предприниматели, торгующие на рынке по ул. Складской в Костанае, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к Интернету. Во-первых, это вредит клиентам - плохая связь не позволяет расплатиться. Во-вторых, бьёт по малому бизнесу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4208
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 03.05.23 - 23:09
#15
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Kairat stayer:


Люди сами виноваты - жалуются на плохое самочувствие в котором якобы виноваты станции передачи сотовой связи как будто бы излучающие радиацию - и по дурацкому закону если даже хоть ОДИН человек в регионе пожалуется на владельцев сотовой связи - то власти обязаны ДЕМОНТИРОВАТЬ эти базовые станции. И прокуратура за этим ВНИМАТЕЛЬНО следит.
Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.

[Исправлено: ACROS, 03.05.2023 - 23:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17623
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 04.05.23 - 06:34
#16
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Цитата:
ACROS:
Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.

Какая каша, я извиняюсь. Начнем с того, что слово radiation переводится как излучение. Существует несколько видов излучения. То, что вы называете радиоволнами, есть ничто иное как электромагнитное излучение. Да, радиоволны - вид излучения, переводится как electromagnetic radiation. Я не могу утверждать, что оно опасное или безопасное. Все зависит от частоты, мощности источника и расстояния. Разумеется, вблизи любых источников, достаточно мощных, есть опасные зоны, в которых выше вероятность получить опасную дозу. Есть и другие виды радиации, такие как например при распаде тяжёлых изотопов, когда высвобождается огромная энергия и нейтроны. Продукты распада, такие как цезий и йод, так же очень опасны даже в малом количестве, но опять же, только на близком расстоянии, например на коже или внутри организма. Расстояние играет пожалуй самую решающую роль потому что зависимость в этом случае не линейная, а квадратичная.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17623
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 04.05.23 - 06:39
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
Ниже по ссылке отмечают, что скорость доступа к сети интернет у мобильных операторов, при подключении 5G будет сопоставима с подключением по проводу

С одной маленькой оговоркой - проводов таких может быть сколько угодно много. А вот со спектром такой фокус не пройдет, скорость делится на всех. Грубо говоря - это один провод на всех.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4208
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 04.05.23 - 10:28
#18
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Цитата:
maxsaf:
вы называете радиоволнами


Правильно, что извиняетесь: -каша - это у вас: - я ничего не называю, как специалисты это объясняют, так я и пишу.
Вы же не специалист в этом деле, и лучше вам помалкивать.

[Исправлено: ACROS, 04.05.2023 - 10:30]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17623
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 05.05.23 - 10:21
#19
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Цитата:
ACROS:
Вы же не специалист в этом деле

Вообще то я занимаюсь связью, в том числе беспроводной, а не сельским хозяйством.

Цитата:
ACROS:
Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.

Будьте добры указать ссылку на источник.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4190
Re: Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и...
Отправлено: 05.05.23 - 12:40
#20
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Цитата:
maxsaf:
Я не могу утверждать, что оно опасное или безопасное.


Есть приборы для измерения, также разработаны предельно допустимые нормы. В части касающейся сотовой связи, если превышают, тогда снижают в базовых станциях, мощности излучающих антенн.

Ниже по ссылке в таблице 3 указаны предельно допустимые уровни электромагнитных полей (непрерывное излучение с амплитудной или частотной модуляцией), круглосуточное воздействие. Возможно касается сотовой связи, но в армии, когда служил, военнослужащие радиотехнических войск, постоянно измеряли мощность элетромагнитных излучении РЛС (радио локационных станции).

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4190
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 05.05.23 - 12:46
#21
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Цитата:
maxsaf:
Существует несколько видов излучения. То, что вы называете радиоволнами, есть ничто иное как электромагнитное излучение. Да, радиоволны - вид излучения, переводится как electromagnetic radiation.


Отмечают, что базовые станции сотовой связи являются источниками электромагнитного излучения радиочастотного диапазона частот от нескольких МГц до сотен ГГц, которые могут являться потенциально опасным объектом при несоблюдении требований законодательства.

У нас используемые диапазоны частот 4 джи 800 Мгц, 1800 Мгц, в отдельных пилотных зонах 2100 МГц.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 05.05.2023 - 12:48]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4190
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 05.05.23 - 12:54
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
У нас используемые диапазоны частот 4 джи 800 Мгц, 1800 Мгц, в отдельных пилотных зонах 2100 МГц.


Получается, диапазон частот от 300 до 3000 МГц - дециметровые волны (ультра высокие частоты - УВЧ).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4190
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 05.05.23 - 12:56
#23
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Грамотеям и "грамотеям" на заметку, не все телефоны будут поддерживать 5 джи. Уже в открытом доступе, есть списки сотовых телефонов которые поддерживают.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25869
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 05.05.23 - 12:56
#24
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Цитата:
Kairat stayer:
дециметровые волны (ультра высокие частоты - УВЧ).

И чё, теперь - будет?... :-o
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4190
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 05.05.23 - 13:00
#25
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Цитата:
drakon:
И чё, теперь - будет?...


Всё будет нормально! Выше в посте за №2 отмечал, что в 2024 году жители областного центра и окрестностей перейдет на 5 джи, как планируют, а периферия останется на 4 джи 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4190
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 05.05.23 - 13:11
#26
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Цитата:
Kairat stayer:
Грамотеям и "грамотеям" на заметку, не все телефоны будут поддерживать 5 джи. Уже в открытом доступе, есть списки сотовых телефонов которые поддерживают.


В качестве ликбеза, возможно кто-то планирует приобрести новый сотовый телефон. Ниже список телефонов которые поддерживают 5 джи. Различные операторы отмечают, что список будет далее пополнятся.

Здесь:
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